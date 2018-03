Stiri pe aceeasi tema

- O țara din Europa iși va schimba numele. Macedonia, caci despre ea este vorba, a propus patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev,…

- Macedonia iși schimba denumirea pentru ca aderarea țarii la Uniunea Europeana și NATO sa se faca mai ușor. Motivul din spatele deciziei ține de conflictul pe care țara il are cu Grecia. Oficialii de la Skopje au ales patru variante pentru noua denumire. Guvernul de la Atena vede actualul nume ca pe…

- Macedonia a propus marti patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev. Skopje si Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice…

- Mii de oameni au protestat, marti, la Skopje impotriva schimbarii numelui Macedoniei, in contextul in care premierul Zoran Zaev a propus patru variante pentru redenumirea Macedoniei, informeaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax.ro.

- Mii de oameni au protestat, marti, in Skopje impotriva schimbarii numelui Macedoniei, in contextul in care premierul Zoran Zaev a propus patru variante pentru redenumirea Macedoniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Skopje si Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice negocierile pentru a incheia disputa care blocheaza aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana si NATO.Grecia, care detine drept de veto in ceea ce priveste admiterea in ambele organizatii, considera ca denumirea fostului stat iugoslav…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de…

- Macedonia a propus marti patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Vino in Piata sa protestam impotriva acestor decizii indreptate impotriva luptei anticoruptie care incalca angajamentele europene ale Romaniei si demonstreaza inca o data ca PSD nu a inteles unul dintre principalele mesaje ale manifestantilor din Piata Victoriei: Vrem Justitie, NU Coruptie!", se arata…

- Uniunea Europeana este "foarte increzatoare" in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza news.ro, citand AFP. Negocierile s-au intensificat, in…

- Uniunea Europeana este ”foarte increzatoare” in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza AFP. Negocierile s-au intensificat, in ultimele luni,…

- Macedonia i-a scos pe greci în strada. O fosta republica iugoslava folosește numele Macedonia, numele unei provincii din nordul Greciei. Se cearta pe aceasta tema de 27 de ani și nu reușesc sa ajunga la niciun acord.

- Macedonia i-a scos pe greci in strada. O fosta republica iugoslava folosește numele Macedonia, numele unei provincii din nordul Greciei. Se cearta pe aceasta tema de 27 de ani și nu reușesc sa ajunga la niciun acord. Organizatorii mizau pe o participare de peste un milion de oameni.

- Intr-un gest conciliator, fosta republica iugoslava a schimbat numele celui mai mare aeroport in Aeroportul International Skopje si pe cel al celei mai importante autostrazi in Autostrada Prieteniei, renuntand la denumirea de Alexandru cel Mare. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia',…

- Sute de mii de oameni au protestat la Atena fata de folosirea numelui Macedonia de catre o fosta republica iugoslava. Demonstrantii au cerut guvernului grec sa nu accepte aceasta denumire in nicio posibila intelegere cu statul invecinat.

- Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat in Piata Syntagma, vizavi de Parlamentul elen, a fost compozitorul Mikis Theodorakis, in varsta de 92 de ani, care a fost decenii la rand un simbol al stangii elene si a carui participare la miting a provocat deceptie in acest sector al societatii.…

- Sute de mii de persoane au manifestat duminica la Atena pentru a cere guvernului elen sa nu accepte folosirea termenului de "Macedonia" in nicio posibila intelegere cu Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei (FYROM), informeaza EFE. Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat…

- Negocierile dintre Atena si Skopje asupra viitoarei denumiri a Republicii Macedonia au inflamat in ultimele zile climatul politic din Grecia, unde guvernul actual de stanga acuza opozitia de dreapta ca vrea sa se plaseze in fruntea manifestatiei programate pentru duminica la Atena, relateaza AFP.

- Maria Constantin, proces pentru calomnie și defaimare impotriva fostului soț. Din cauza acuzațiilor aduse de Marcel Toader in ultima perioada, mama artistei a avut grave probleme de sanatate, motiv pentru care, vedeta nu are de gand sa stea cu mainile in san. Cantareața de muzica populara cheama in…

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP. "Guvernul nostru va…

- Sute de persoane au manifestat luni in Nicosia de Nord, unele dintre ele atacand sediul unui ziar cipriot turc care a criticat ofensiva Ankarei impotriva unei militii kurde in Siria.Aproximativ 500 de persoane, unele purtand steaguri ale Turciei, s-au adunat in fata sediului ziarului Afrika…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de ”Macedonia” de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena […]

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de „Macedonia” de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei vechi dispute dintre…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de ''Macedonia'' de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena si Skopje isi intensifica eforturile pentru solutionarea acestei…

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui "Macedonia" de catre tara vecina protesteaza, duminica, la Salonic, a anuntat politia greaca. Protestul vine intr-un moment in care Atena si Skopje si-au intensificat eforturile pentru a ajunge la un compromis, noteaza AFP.

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui Macedonia in denumirea tarii vecine manifesteaza, duminica, la Salonic, in contextul in care Atena si Skopje fac eforturi pentru a se ajunge la un compromis, relateaza AFP.

- Aproximativ 50.000 de nationalisti greci care se opun mentinerii numelui Macedonia in denumirea tarii vecine manifesteaza, duminica, la Salonic, in contextul in care Atena si Skopje fac eforturi pentru a se ajunge la un compromis, relateaza AFP. Grupuri nationaliste, multe de extrema dreapta, cum…

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat el,…

- In 2016, Ivanovic a fost condamnat pentru crime de razboi impotriva albanezilor de catre jucatorii misiunii europene Eulex, insa verdictul a fost anulat in apel, in 2017, iar politicianul a candidat la primaria din Mitrovica in același an. Ivanovic facuse parte din guvernul Serbiei, ca secretar de Stat…

- Reprezentanti din Grecia si Macedonia vor discuta, miercuri, in cadrul ONU, in scopul rezolvarii disputei cu privire la denumirea fostei republici iugoslave, pe care Atena o considera o revendicare teritoriala a regiunii omonime din nordul Greciei, informeaza site-ul portului France24.

- Presedintele american Donald Trump a anulat joi, vizita pe care ar fi trebuit sa o efectueze la Londra pentru a deschide noua ambasada a Statelor Unite, din cauza ingrijorarii ca ar putea provoca proteste, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a facut apel vineri la biserica ortodoxa din tara sa sa dea dovada de retinere in privinta numelui Macedoniei, care face obiectul unor negocieri intre Atena si Skopje. "Sper ca veti contribui (...) astfel incat Grecia (...) sa faca fata cu succes acestei probleme…

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a facut apel vineri la biserica ortodoxa din tara sa sa dea dovada de retinere in privinta numelui Macedoniei, care face obiectul unor negocieri intre Atena si Skopje. "Sper ca veti contribui (...) astfel incat Grecia (...) sa faca fata cu succes acestei…

- Bulgaria a recunoscut statul cu capitala la Skopje drept Macedonia, dar a optat ca pe durata presedintiei bulgare a UE, pana la sfarsitul lunii iunie, sa utilizeze denumirea temporara de "FRI Macedonia", sub care a fost recunoscut oficial statul de catre UE. (in lipsa unui nume acceptabil de catre Grecia…

- Guvernul macedonean a indicat marti ca spera intr-o ''propunere specifica'' a ONU pe 19 ianuarie pentru solutionarea disputei dintre Atena si Skopje privind viitoarea denumire pentru fosta republica iugoslava Macedonia, in legatura cu care cele doua capitale au relansat dezbaterea, relateaza AFP.Data…

- Premierul grec Alexis Tsipras a afirmat luni ca Atena si Skopje ar putea sa-si rezolve in curand disputa in legatura cu denumirea pe care trebuie s-o poarte fosta republica iugoslava Macedonia, relateaza agentia DPA. ''Noi am deschis o fereastra (de oportunitate)'', a declarat…

- Sute de persoane au protestat sambata in fata locuintei lui Miguel Etchecolatz, un fost sef al politiei in perioada dictaturii (1976-1983), fata de decizia justitiei de a-i permite sa-si...

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Zeci de persoane au murit și sute au fost aruncate în închisoare, în Camerun, dupa ce mai oamenii au ieșit în strada pentru a cere ca limba engleza sa fie folosita în școli și în salile de judecata. Guvernul camerunez a arestat numeroși activiști anglofoni,…

- Macedonia anunta masuri de urgenta pentru a face fata smogului dens care acopera orasele, o problema cu care regiunea Balcanilor de Vest se confrunta in fiecare iarna si care este cauzata de arderea carbunelui, industria invechita si nivelul inalt de emisii poluante provenite de la autovehicule,…

- Premierul Macedoniei a anunțat ca e gata sa renunțe la pretenția țarii sale ca e singura moștenitoare a tradiției lui Alexandru cel Mare, o concesie care ar putea ușura lunga disputa cu Grecia. „Renunț la pretenția ca Macedonia e singura moștenitoare a lui Alexandru”, a declarat…

- Noi proteste in Piața Victoriei. Sute de persoane s-au adunat sambata seara in fața Guvernului pentru a demonstra fața de Legile Justiției și fața de coaliția PSD-ALDE. Intre manifestanți și jandarmi au aparut și primele...

- UPDATE 19:00 - Protestatarii au pornit in marș catre Parlament. Protestul este intitulat "Nu vrem sa fim o nație de hoți". Oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-PSD și anti-Liviu Dragnea și scandeaza lozinci impotriva Guvernului. "Jos Tariceanu, Dragnea și Dorneanu!" și "Sarbatori fara infractori!"…

- Circa 2500 de manifestanți au plecat din Piața Victoriei, duminica seara, catre Palatul Parlamentului. Ei s-au oprit un timp, pastrand un moment de reculegere, in fața Palatului Regal. Interdicția facuta de jandarmi de a nu parunde pe carosabil a dus la conflicte verbale și imbranceli. Demonstrația,…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.

- Cateva mii de oameni s-au adunat, duminica seara, in mai multe judete ale tarii, pentru a protesta impotriva schimbarii legilor Justitiei. Manifestantii au venit cu steaguri, pancarte, dar si cu vuvuzele, tigai si tobe. In Sibiu s-au adunat circa 2.500 de persoane, protestul…

- Cateva mii de pensionari greci au blocat vineri centrul capitalei Atena, intr-un protest impotriva masurilor de austeritate, care includ si mai multe taieri ale veniturilor lor, transmite DPA.Multi protestatari au venit din alte orase pentru a participa la demonstratia din fata parlamentului.…

- Zeci de mii de persoane au manifestat vineri, in mai multe tari arabe si musulmane, in semn de protest fata de decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si in semn de solidaritate cu palestinienii, relateaza News.ro citand agentia AFP.

- Florentin Pandele, primarul independent al orasului Voluntari, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, indiferent de partid, sa-si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina...

- Uniunea Salvați Romania propune adoptarea de catre CGMB a unui proiect de hotarare prin care Piața Victoriei sa fie spațiu rezervat manifestarilor civice și sindicale. Proiectul ar urma sa fie suspus votului Consiliului pe data de 8 decembrie. Pe de alta parte, tot in aceeași zi, edilul-șef Gabriela…