- Autoritatile franceze au anuntat, joi, va vor inchide sambata mai multe muzee si obiective turistice, inclusiv Turnul Eiffel si muzeul Luvru, de teama reizbucnirii violentelor de strada din Paris, in acest sfarsit de saptamana.

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron se va adresa ''la inceputul saptamanii viitoare'' in legatura cu criza ''Vestelor galbene'' deoarece nu doreste ''sa puna gaz pe foc'' inaintea manifestatiilor de sambata, a declarat vineri presedintele Adunarii Nationale, Richard Ferrand, relateaza AFP. 'Dupa…

- Decizii fara precedent la Paris! Turnul Eiffel, Muzeul Luvru, dar și alte obiective turistice vor fi închise sâmbata din cauza protestelor anuntate de miscarea &"Vestele galbene&", relateaza France 24.

- Autoritatile franceze au anuntat joi ca mai multe obiective turistice din Paris, printre care Turnul Eiffel si Muzeul Luvru, vor fi inchise sambata din cauza protestelor anuntate de miscarea „Vestele galbene”, relateaza France 24.

- La doua zile dupa violentele de la Paris in contextul protestului ''vestelor galbene'', 139 de suspecti au fost trimisi in fata justitiei, iar in cazul altor 111 s-a prelungit arestul, a anuntat luni Parchetul din Paris, citat de AFP. In cursul violentelor de la sfarsitul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a deplasat duminica dimineata in zona Arcului de Triumf din Paris, situat in extremitatea vestica a bulevardului Champs-Elysees, scena unor violente iesite din comun sambata in timpul manifestatiei asa-numitelor "Veste galbene", relateaza AFP. Seful statului, care…

- O noua manifestație a vestelor galbene se pregatește pentru sambata la Paris. Autoritațile au anunțat ca bulevardul Champs Elysee va fi deschis pietonilor, ceea ce semnifica un acord indirect pentru...

- Turnul Eiffel, Muzeul Luvru, Notre Dame, Place de la Concorde, Basilica Sacre Coeur, Champs-Elysees și multe alte atracții turistice din Paris au fost bifate in 5 zile de vacanța de catre Daniela Gyorfi.