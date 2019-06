Noi probleme serioase detectate la Boeing 737 MAX FAA a declarat ca pana la 148 de elemente ale aeronavelor care au fost fabricate de un furnizor Boeing sunt afectate, echipand 179 MAX si 133 aeronave NG din intreaga lume. Este vorba de panouri mobile care se extind de-a lungul frontului aripii in timpul decolarilor si aterizarilor pentru a asigura o portanta suplimentara. Elementele in cauza ghideaza lamele si sunt construite in aripa, mai informeaza Reuters. Modelul 737 MAX, cu cel mai bine vandut (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

