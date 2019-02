Stiri pe aceeasi tema

- Atac jalnic, iresponsabil, de doua parale- așa a caracterizat luni Guvernatorul BNR ieșirile oficialilor guvernamentali din ultima vreme, culminand cu interviul acordat duminica de Darius Valcov. Uite cine ne da noua sfaturi!, a mai adaugat Isarescu, referindu-se la consilierul premierului. Știrea se…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a vorbit la Antena 3 despre bugetul pe 2019, menționand ce pensii vor avea. Consilierul premierului a spus ca, cel mai probabil, proiectul de buget va fi aprobat pana vinerea viitoare.

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a explicat ca exista o diferenta foarte mare intre dobanda la credit si dobanda la depozit si ca din acest motiv Banca Nationala ar trebui sa intervina, conform Antena3.ro. . "Nu e ilegal sa nu ai cont la banca. Dar in momentul in care acest ecart…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a anuntat, duminica seara, ca discuta modificare „taxei pe lacomie” pentru energie, deoarece sunt niste probleme legate de incalzire. Discutiile vor fi facute dupa aprobarea bugetului.

- Consilierul pe probleme economice al premierului, Darius Valcov, propune schimbarea modului de calcul al indicelui ROBOR sau chiar eliminarea acestuia! Declarația a fost facuta in timp ce ministrul Finanțelor incerca sa gaseasca soluții impreuna cu guvernatorul Mugur Isarescu

- Darius Valcov, consilierul premierului pe economie, primește salariul in plic, deoarece nu are cont la nicio banca, conform propriilor declarații facute duminica seara, intr-o emisiune TV.Vezi și: BUBUIE nervii in PNL, dupa prezentarea sondajelor interne: Crin Antonescu ii SPULBERA socotelile…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat joi ca i-a solicitat premierului Viorica Dancila revocarea din funcție a președintelui ANAF, Ionuț Mișa. El a susținut ca ANAF trebuie sa-și schimbe radical comportamentul și mentalitatea, sa se informatizeze și sa aiba o alta atitudine fața de contribuabili.…