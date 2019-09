Noi probleme pentru Boeing: ce s-a intamplat in timpul testelor efectuate pentru modelul lung-curier 777X

Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat deja cu criza avioanelor 737 MAX, gigantul Boeing a intampinat o serie de probleme tehnice joi seara in cursul testelor viitorului lung-curier 777X cu inspectori ai Agentiei Federale a Aviatiei Americane (FAA), au facut cunoscut vineri pentru AFP mai multe surse concordante.

- Momente tensionate pentru conducerea TVR! MediaSind TVR a declansat o greva japoneza, in timpul Festivalului Cerbul de Aur de la Brasov. Sindicalistii din TVR au purtat tricouri inscriptionate prin care cer conducerii institutiei respect pentru Televiziunea Publica. Aceștia au acuzat, intr-un comunicat…

- Exista suspiciuni ca explozia de la baza navala din Rusia, care a avut loc joi, s-ar fi produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie nucleara, au declarat experți citați de cotidianul Daily Express și publicația online rusa Meduza, anunța Mediafax . Suspiciunile au fost indirect confirmate dupa…

- Mercedes a demonstrat ca deține un monopost rapid și pe circuitul de la Hungaroring, insa Red Bull are potențialul de a furniza o noua surpriza. Echipa austriaca a obținut performanțe bune in ambele sesiuni de antrenamente libere de vineri, in condițiile in care monopostul Red Bull se potrivește circuitelor…

- Campania de promovare a noii generații Land Rover Defender a inceput la finalul anului trecut. Atunci, oficialii producatorului britanic publicau primele fotografii realizate in timpul testelor. In urma cu doar cateva saptamani, un nou set de imagini cu viitorul Defender a fost publicat de oficialii…

- Luni, 1 iulie, a intrat in vigoare o schimbare legislativa importanta pentru producatorii auto care comercializeaza mașini electrice pe teritoriul Uniunii Europeane. Astfel, toate modelele noi de mașini electrice care sunt produse dupa 1 iulie trebuie echipate obligatoriu cu un dispozitiv care produce…