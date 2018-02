Stiri pe aceeasi tema

- Tatal unui baiețel de trei ani susține ca micuțul a fost internat intr-un salon al Spitalului de Boli Infecțioase din Timișoara alaturi de un adult, iar in incapere era praf și mizerie. Reprezentanții unitații medicale recunosc ca s-a facut o astfel de internare, pentru ca tatal sa nu fie cazat in același…

- A fost confirmat oficial primul caz de gripa in județul Timiș. Este vorba despre un bebeluș de doi ani, internat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, in cazul caruia a fost confirmata suspiciunea de gripa.

- Doi copii de doi ani, suspecți de gripa, au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, din Timișoara. Pana la aceasta ora, in municipiu nu a fost confirmat niciun caz de gripa la Timișoara, insa medicii au doi pacienți suspecți. Unul dintre ei are pneumone, iar altul insuficiența…

- Controlul efectuat de inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș s-a lasat cu amenzi pentru reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara. Inspectorii DSP au fost luni, de dimineața, in control la spitalul de la Padurea Verde, dupa ce in spațiul public au aparut fotografii…

- Reprezentanții spitalului au primit, in urma controlului inspectorilor DSP, o amenda de 5.000 de lei pentru cazarea pacienților in condiții improprii și li s-a interzis sa mai interneze pacienți in acele saloane insalubre (doua saloane aflate la etajul 2, care aparțin de secția de Pneumologie).…

- In ultimul timp, in Republica Moldova au inceput sa vina un șir de emisari care creeaza probleme pentru țara, prin promovarea unor idei neconstituționale. Declarația a fost facuta de catre consilierul prezidențial Corneliu Popovici in cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit lui, aceasta este o problema…

- Purtatorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infectioase “Victor Babes&" din Timisoara, medicul Virgil Musta, a declarat, duminica, pentru Mediafax, ca saloanele în care pacientii au fost fotografiati sunt în curs de

- Daniela Gyorfi a facut o intrerupere de sarcina pe vremea cand era foarte tanara. Barbatul cu care forma un cuplu la vremea respectiva nu doarea sa-și intemeieze o familie. Cantareața Daniela Gyorfi formeaza un cuplu cu George Tal , cel alaturi de care pare sa-și fi gasit liniștea și impreuna cu care…

- Carmen Uscatu, directorul organizatiei Daruieste Viata, sustine ca unui copil cu cancer, internat la Institutul Clinic Fundeni din Capitala, i s-a refuzat decontarea unui citostatic de 4.000 de euro. Declaratia a fost facuta intr-o emisiune la Digi24.

- Sinucidere in miez de noapte la Timișoara! Un pacient internat la Spitalul Județean din Timișoara și-a pus capat zilelor, in noaptea de miercuri spre joi. Omul a sarit de la etajul 5 al spitalului. Era suspect de cancer. Potrivit anchetatorilor, unul dintre cei cu care sinucigașul era internat in salon…

- In raionul Glodeni a fost inregistrat primul caz de rujeola. Este vorba despre un copil de șapte luni care recent a fost impreuna cu parinții intr-o vacanța in Ucraina. Micuțul nu era vaccinat si este acum internat la spitalul municipal din Balți.

- Vineri 26 Ianuarie 2018, ne bucuram de partiile perfecte de la Ski Resort Transalpina! Doar de partii, deocamdata! Spațiile de servicii (ApreSki și Fast Food Sunny Grill, Centrul de Inchirieri echipamente sportive) sunt inchise momentan, in așteptarea finalizarii procedurilor legale de autorizare! Tarife…

- Medic din Cluj da lectii la Bucuresti. Va opera copii cu probleme cardiace O echipa "100% romaneasca", condusa de un medic din Cluj, va opera, de la 1 februarie, copii cu probleme cardiace la Spitalul de Urgenta ''Grigore Alexandrescu'' din Bucuresti. "În aceste zile am reusit sa punem bazele…

- Probleme pentru Mihai Stoica, om de fotbal care risca sa fie chemat la explicatii dupa ultimul discurs public al lui Gigi Becali. Eliberat din inchisoare in urma cu doi ani, actualul director sportiv al vicecampioanei Romaniei si-a reluat pozitia executiva in cadrul clubului mai devreme decat prevede…

- Atat parintii bebelusului, cat si cadrele medicale sustin ca acesta a venit pe lume fara sa prezinte probleme de sanatate. Politistii au fost sesizati chiar de conducerea spitalului, care in noaptea respectiva a incercat sa ii salveze viata micutului. "A facut stop cardiac, nu stiu din ce…

- Ancheta la un spital din Statele Unite, dupa ce angajatii de acolo au alungat o pacienta in strada la minus 1 grad Celsius. Tanara de 22 de ani sufera de probleme psihice, nu vorbeste si doar norocul a facut ca un trecator sa o vada abandonata chiar de agentii de paza de la clinica din Baltimore, intr-o…

- Bine v am regasit pe toti, dragii mei insotitori de zbor, in noul an 2018 Sper ca ati trecut cu bine prin portalul dintre ani, ghidat de la bun inceput de Super luna plina din noaptea de 1 spre 2 ianuarie.Am admirat uriasa luna in fiecare noapte, si de Revelion, si de 1 si 2 ianuarie, pentru ca Natura…

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nita, a fost internat, ieri dimineata, in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, dupa ce s-a prezentat cu febra foarte mare si starea de sanatate alterata la aceasta unitate medicala. La solicitarea ...

- O carte buna nu e de ajuns sa o citești, dar sa o recitești. Daca o carte buna te trimite la alte carți, un subiect de roman care nu se îngurgiteaza ușor îți solicita o relectura atenta. Aceasta e, de fapt, starea postlectorala pe care o mai traiesc, dupa ce am citit romanul „Moartea…

- PROBLEME… Un hușean in varsta de 64 de ani a fost transferat ieri, la Iași, intr-o stare critica, dupa ce a prezentat simptomele unui infarct. Rudele susțin ca barbatul a fost adus inca din noaptea de 26 spre 27 decembrie, la Compartimentul de Primire Urgențe al Spitalului din Huși, insa, deși se plangea…

- Polițistul din Suceava taiat cu sabia de un interlop va fi internat la Targu Mureș. Acolo, Ciprian Sfichi va urma ședințe de kinetoterapie. Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde se afla internat Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia de un interlop, la Radauti, au anuntat ca acesta…

- Constantin Nica, 24 de ani, a jucat doar doua meciuri pentru Dinamo, fiind chinuit de mai multe probleme musculare, dar spune ca nu regreta revenirea in Romania și anunța ca roș-albii se lupta la titlu dupa cantonamentul de iarna. - Costi, nu prea ai apucat sa joci din cauza accidentarilor. Doar doua…

- Argentinianul Sergio Aguero, atacantul lui Manchester City, are doar 7 meciuri complete in acest campionat și unul singur in Liga Campionilor. "Uneori, cred ca Jesus merita sa joace", spune antrenorul Pep Guardiola. Acesta este cel mai bun sezon al lui Manchester City, care are 17 victorii la rand in…

- Din aceasta cauza, copilul prezinta probleme de crestere, avand mai putine kilograme decat ar trebui sa aiba la varsta lui. „In primul rand, trebuie rezolvata problema refluxului gastroesofagian, se va incerca in prima faza medicamentos, iar apoi prin interventie chirurgicala, ulterior fiind necesara…

- Intentia Guvernului de a cumpara actiunile bancilor cu probleme va avea un impact pozitiv, sustine seful biroului BERD in Moldova, Dmitri Gvindadze. Potrivit lui, decizia va permite atragerea unor investitori strategici.

- Politistul ranit, la inceputul lunii decembrie, in timpul unei misiuni Radauti, a fost mutat de la Terapie Intensiva intr-un salon al Spitalului de Neurochirurgie "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iasi, sustin reprezentantii unitatii medicale. "Pacientul a avut o evolutie buna, favorabila. A fost…

- Pe 22 noiembrie, Chrissy Teigen și soțul sau, John Legend, veneau cu o veste minunata – ca așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al cuplului, iar de atunci s-au tot afișat pe la evenimente mondene, Chrissy etalandu-și burtica pronunțata in rochii de seara foarte elegante. La un an și…

- Ivanka Trump, fiica si consilierul prezidential al lui Donald Trump, precum si sotul ei, Jared Kushner, consilier la Casa Alba, au fost dati în judecata sub acuzatia ca au omis sa îsi declare toate bunurile în declaratia de avere. Avocatul Jeffrey Lovitky considera ca Trump…

- O masina cu cinci pasageri s-a rasturnat, duminica dupa-amiaza, in comuna Brazi din judetul Prahova, un adult si un copil fiind raniti in urma accidentului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Selfita (selfitis) este o problema psihica, iar persoanele care simt nevoia sa publice mereu fotografii cu propria persoana in media de socializare ar putea avea nevoie de ajutor, au atentionat psihologi din Marea Britanie si India in urma unor noi cercetari.

- A fost o vreme in care fiecare comunicat DNA menționa, la final, sprijinul SRI in desfașurarea cercetarii penale. A urmat o perioada in care relația dintre cele doua instituții a inceput sa fie denunțata pentru ca ar fi depașit cadrul legal, situație peste care s-a suprapus decizia CCR legata de…

- La ora actuala, problema iluminatului public in Municipiul Sfantu Gheorghe este una cunoscuta aleșilor locali, mai multe zone fiind recunoscute pentru aceasta deficiența ce pare sa persiste de ani de zile. Intrebat, in cadrul conferinței de presa ce a avut loc ieri, despre veșnica problema a iluminatului…

- Trei persoane, intre care un copil de doi ani, au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, in urma coliziunii a trei masini, care circulau in zona Spitalului de Boli Infectioase din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.…

- Dupa ce o femeie a impins o tanara de 25 de ani la stația de metrou Dristor sub roțile metroului, Dan Antonescu face o analiza și spune ca cea care a comis macabrul act are probleme psihice. Dan Antonescu mai precizeaza ca pe langa analiza sa, i s-a mai comunicat acest aspect din surse sigure.…

- Israela Vodovoz (67 de ani) are de tras din greu din cauza tratamentelor cu care isi tine sub control crizele de astm, dar vedeta este in pragul unei decizii radicale, scrie click.ro. Ea se pregateste sa se mute definitiv din Romania, intr-o zona unde clima nu ii va mai face atatea probleme.…

- Medicii de la Spitalul Universitar anunta ca starea lui Alexandru Arsinel este stabila, urmand a fi reevaluat. Actorul a fost dus, duminica, la unitatea medicala, acuzand dureri toracice, scrie Mediafax.Surse medicale au precizat ca artistul ar fi internat la sectia de cardiologie a Spitalului ...

- Alexandru Arșinel a fost dus de urgența la Spitalul Universitar, duminica dupa-amiaza, dupa ce a acuzat dureri toracice. Alexandru Arșinel a ajuns la unitatea medicala impreuna cu familia, iar in acest moment medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe ii fac investigații pentru a vedea daca va ramane…

- Doua persoane, printre care un copil, au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a fost lovita frontal de un alt autoturism. Accidentul s-a produs pe strada Alecu Russo din Capitala.Politistii spun ca soferul automobilului care a iesit pe contrasens ar fi adormit la volan.

- G. Stoica, tanarul in varsta de 20 de ani din Petrești, comuna Vanatori, care joi dupa amiaza a fost adus in stop cardio-respirator la Spitalul Județean de Urgența Focșani și care ulterior a decedat la Terapie Intensiva, se afla la munca in curtea din spatele unui restaurant din zona Obor, alaturi de…

- Scandal intre premierul Mihai Tudose si cea mai buna jucatoare de tenis a lumii, Simona Halep. O declaratie a sefului de la Palatul Victoria a enervat-o pe Simona. Tudose era alarmat de faptul ca statul roman i-ar putea plati o indemnizatie uriasa Simonei Halep, in cazul in care va avea un copil.Citește…

- Ei formeaza unul din cele mai bogate, faimoase și frumoase cupluri de peste Ocean, dar relația lor nu a fost ferita de probleme. S-a zvonit de mai multe ori ca intampina probleme in cuplu, ba chiar presa ii dadea aproape divorțați inainte de lansarea veștii cea mare de catre Beyonce – ca este insarcinata…

- Sebi, un baiețel de 11 ani din Alba Iulia, care sufera de leucemie și a fost internat la un spital din Munchen, are nevoie de sprijinul nostru, material cat și moral, pentru a se putea insanatoși. Prieteni ai parinților au creat pagina de Facebook ”Alaturi de Sebi”, pe care sunt postate diverse picturi,…

- O femeie de 23 de ani a fost înjunghiata de concubin în timp ce era internata, alaturi de copil, în Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, conducerea unitatii medicale demarând, marti, o ancheta interna, pentru a stabili cum a

- Jurgen Klopp, antrenor lui Liverpool, a fost nevoit sa se interneze dupa ce s-a simțit rau, ratand astfel antrenamentul din aceasta dimineața al "cormoranilor". Neamțul s-a simțit rau, iar medicii au hotarat sa fie internat pentru a putea fi pus sub o observație amanunțita. Jurgen Klopp to miss Wednesday"s…

- UPDATE Purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii “Louis Turcanu” din Timisoara, medicul Mihai Gafencu, a declarat, luni dimineata, corespondentului Mediafax, ca baietelul a murit, in noaptea de duminica spre luni, din cauza sangerarilor interne masive. ”Nu am mai putut face nimic pentru el. A fost…

- Nicolae Guța pare sa aiba din ce in ce mai multe probleme. Și nu doar financiare, ci și in viața de familie. Mai exact, in viața familiilor sale. pentru ca, daca a ajuns sa se imprumute de bani de la Cristina, actuala lui soție, manelistul are mari probleme și cand vine vorba de copiii sai din relațiile…