- Starea de sanatate a indragitului artist, Mihai Constantinescu, nu este deloc buna iar fanii sunt ingrijorati. Familia si prietenii artistului s-au panicat in urma cu doua saptamani, cand Mihai Constantinescu a ajuns la Spitalul Municipal din Bucuresti din cauza unor probleme respiratorii dar si a tensiunii…

- Antonia a explicat care au fost motivele care au impiedicat-o sa ajunga la un concert pe care ar fi trebuit sa-l susțina la Iași. Cantareața Antonia ar fi trebuit sa susțina vineri un concert intr-un club din Iași, insa artista nu a putut ajunge la spectacol. vedeta a explicat ca starea de sanatate…

- Peste 95% dintre copiii cu varsta sub 16 ani din Uniunea Europeana prezentau la nivelul anului 2017 o stare de sanatate buna sau foarte buna si mai putin de 5% se confruntau cu limitari ale activitatii pe fondul problemelor de sanatate, potrivit datelor publicate marti de Eurostat.

- In perioada ianuarie – noiembrie 2018, la nivelul Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Dambovița au fost emise 580 Post-ul In 2018, opt dambovițeni s-au tratat in strainatate in baza formularul ,,E 112’’ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Simptom #1. Semiluna de la baza unghiei trece la jumatatea ei Problema: Unghiile lui Terry Explicatia: Cateodata, aceasta zona se ridica mai mult fara a fi un motiv de ingrijorare. Analize: Totusi, ca sa te asiguri ca totul este in regula, verifica santatea inimii, a ficatului si a…

- Alexandra Nistoroiu este una dintre noile semnaturi pe care Libertatea le propune cititorilor sai. In varsta de 30 de ani, Alexandra este parte a noului val de tineri ziariști romani. Face presa de 8 ani, ultimii petrecuți ca reporter la televiziunea Digi 24. Cu o importanta expertiza jurnalistica pe…

- Silviu Mircescu, din echipa Crocodilii, pare sa fie urmarit de ghinion. Ceea ce parea a fi un moment de distracție maxima s-a transformat, insa, intr-un coșmar, intrucat acesta a inceput sa se simta rau.

- Ariana Grande si-a anulat concertul din acest weekend in Las Vegas, din cauza unor ''probleme de sanatate'', a anuntat vineri cantareata, potrivit Reuters. Artista in varsta de 25 de ani, una dintre cele mai populare cantarete din Statele Unite, avea sambata programat un concert la hotelul…