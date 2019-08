Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat pentru MEDIAFAX ca din punctul lui de vedere exista o a treia victima deoarece indiciile pe care le are arata ca anchetatorii evita un scandal. Avocatul spune ca sunt și bijuterii care ar indica o a treia victima.„Din punctul meu de vedere exista…

- Anchetatorii au revenit si joi pentru noi perchezitii la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal. Miercuri, aparatul de scanat adus de anchetatori a depistat cateva anomalii la nivelul solului. Aceste anomalii pot fi diferite obiecte ingropate care pot ajuta cercetarile. In locurile unde au fost identificate…

- Procurorii DIICOT, care lucreaza la cazul din Caracal, vor sa sesizeze Baroul in privinta avocatului familiei Luizei, dupa ce acesta a fotografiat casa lui Gheorghe Dinca si a facut si un selfie, spun surse judiciare pentru MEDIAFAX. Initial, avocatul a spus ca un anchetator i-a facut o poza. Surse…

- Anchetatorii au gasit fragmente osoase arse si cenusa intr-un sac, despre care Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, sustine ca ar fi ale fetei care a disparut in luna aprilie, Luiza Melencu, a anuntat luni purtatorul de cuvant al DIICOT, Mihaela Porime. Sacul…

- Anchetatorii in cazul Caracal urmaresc o noua pista indicata de Gheorghe Dinca in incercarea de a elucida una din crimele pe care barbatul le-a recunoscut. Anchetatorii ar fi gasit astazi, in a patra zi de cercetari amanuntite, ramasite umane intr-o padure de la marginea orasului Caracal, la mica distanta…

- Gheorghe Dinca, ucigașul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sambata, ca a folosit pentru creșterea temperaturii, in butoiul in care a ars cadavrul, vaselina și carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susține ca l-a aruncat in Dunare.Citește…

- Procurorii antimafia preiau cazul din Caracal, dupa o saptamana de anchete fara rezultat! Astazi, Gheorghe Dinca a fost dus la medic, dupa ce i-a acuzat pe politisti ca l-au ranit. Anchetatorii au pierdut cateva ore pretioase, asa cum au pierdut si probe importante.

- Cel puțin una dintre victimele criminalului Gheorghe Dinca a fost aruncata in raul Olt, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX, anchetatorii identificand ramașițe umane arse langa apa. Surse apropiate anchetei spun ca ar fi vorba despre trupul Luizei, fata disparuta in aprilie.Sursele…