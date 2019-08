Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii ameninta ca vor retrage trupele americane stationate in Germania, pe fondul unor tensiuni privind o misiune in Golful Persic si a cheltuielilor de aparare.Polonia ar putea sa gazduiasca trupele americane, a afirmat ambasadorul SUA in Germania, citat de Deutsche Welle.…

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau polonez Andrzej Duda pe 12 iunie, la Washington, pentru a discuta despre securitate și aparare, a informat miercuri Casa Alba, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Președintele Trump și președintele Duda vor…

