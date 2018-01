Stiri pe aceeasi tema

- Turiști romani, ramași fara mașini in Serbia. Mai mulți turiști din Romania, care și-au petrecut Revelionul intr-o stațiune montana din Serbia, au ramas fara mașini. Unii au fost mai „norocoși” și s-au ales doar cu autoturismele sparte, doar pentru ca hoții nu au putut sa le fure, informeaza Digi 24…

- Oficial, 3,5 milioane de romani s-au stabilit in strainatate, dupa 1989. De ce? Pentru a putea munci pe bani – in Romania nu se poate… Vom prezenta mai jos un exemplu plastic despre ințelesul acestei sintagme, utilizate de 60 de ani in țara noastra: ”Nu se poate!” Sa vedem de ce pleaca romanii din Romania……

- Primarul orașului Marașești, Valerica Chitic, a semnat, pe 20 decembrie 2017, contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru un proiect de asfaltare a strazilor din oraș. Proiectul ”Refacerea infrastructurii strazilor…

- Cererea in creștere pentru apartamentele noi și apariția acestora din urma in mai mare masura in Timișoara pe parcursul anului care sta se se incheie este principalul motiv pentru scaderea cererii pentru locuințele vechi in 2017, comparativ cu 2016. Un alt motiv pentru care cererea a scazut…

- O cruce imensa formata din sute de candele aprinse a fost formata, sambata seara, in Piata Operei din Timisoara, in memoria eroilor cazuti in timpul Revolutiei din Decembrie 1989, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O cruce imensa formata din sute de candele aprinse a fost formata, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, in memoria eroilor cazuți in timpul Revoluției din Decembrie 1989. Crucea din lumanari a fost formata pe platoul din fața Operei Romane din Timișoara, loc in care, acum 28 de ani, mii…

- Aproximativ 400 de persoane, majoritatea suporteri, au participat, in aceasta seara, la un marș in amintirea martirilor Revoluției din Decembrie 1989, pe strazile Timișoarei, in timpul caruia au aprins torțe și au strigat “Cinste lor, eroilor” sau “Pacat de sangele varsat”. “Marșul eroilor” este organizat…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta pensionarii, cu domiciliul stabil in comunele Floresti si Apahida, ca in perioada 18.12.2017 – 19.01.2018 se vor elibera abonamentele gratuite pentru anul 2018, valabile pe toate liniile din municipiului Cluj-Napoca, comuna Floresti si comuna Apahida.…

- Planuri mari pentru 2018. Anul viitor ar trebui sa inceapa lucrarile la cele doua poduri anunțate, la pasajele Solventul și Piața Consiliul Europei, stadion, bazine de inot. Nu vor fi uitate fantana muzicala din Parcul Botanic, complexurile sportive din cartiere și reabilitarea Operei. Nicolae Robu…

- Rectorul Universitatii de Vest din Timisoara, prof. dr. Marilen Gabriel Pirtea, atrage atentia asupra pericolului reprezentat de aprobarea de catre Parlament a OUG nr.96/2017, ordonanta care, spune acesta, va da nastere unui sistem paralel de pregatire postuniversitara, fara insa respectarea rigorilor…

- Dupa succesul fulminant inregistrat in trecut – doua concerte sold-out la Timisoara și București și numeroase reacții entuziaste primite din partea publicului la Cluj-Napoca, foștii membri ai legendarei trupe Dire Straits, Chris White & Chris Whitten au ales sarbatoreasca 40 de ani de la lansarea „Sultans…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca anunța faptul ca, în urma reanalizarii circulației în intersecția Bd. Muncii- str. Fabricii împreuna cu Poliția Rutiera, s-au adoptat unele schimbari. Astfel, în intersecția Bd. Muncii - str. Fabricii s-a decis…

- Dupa ce pe 24 septembrie, un zid de sprijin de pe strada General Traian Mosoiu s-a surpat pe o portiune de aproximativ 10 metri, afectand o gospodarie din vecinatate, Primaria a inceput demersurile in vederea punerii in siguranta a acestei strazi. Expertiza tehnica a fost definitivata, iar edilii…

- La ședința de astazi a Consiliului Municipal Chișinau, consilierii locali au deblocat proiectul ”de suflet” al primarului suspendat, Dorin Chirtoaca, prin care urmeaza a fi termoizolate mai multe cladiri publice din municipiul Chișinau, noteaza NOI.md. Datorita proiectului dat, urmeaza a fi eficientizate…

- Cu restanțe salariale catre jucatori și cu o rata lunara de peste 50.000 de euro catre ANAF, ACS Poli inca se chinuie sa supraviețuiasca. Primarul Nicolae Robu susține ca e nevoie de oameni serioși la club și ca nu mai este dispus sa-și dedice timpul și sanatatea pentru echipa lui de suflet.…

- Sondajul de opinie lansat recent pe o rețea de socializare de primarul Nicolae Robu a produs primele rezultate. „Nu a pretins nimeni ca e o abordare științifica, e un sondaj care da informații de la un segment de populație, cel activ pe Facebook, dar este important sa obținem date, iar ele sunt utile…

- Sarbatorirea celor 99 de ani de la Marea Unire a inceput la Alba Iulia inca de la primele ore ale dimineții. Ca in fiecare an manifestarile au inceput la ora 9.00 cu depunerile de coroane la statuile personalitaților istorice din oraș. Oameni politici, reprezentanți ai instituțiilor naționale și…

- Pana acum doua luni, Vasile Manea statea acasa și aștepta banii de la stat. La 33 de ani și cu trei copii de crescut ar fi muncit, dar nu avea unde. „Am fost la Primarie: vreau sa ma angajez. De acord a fost domnul primar, da, vii maine dimineata. Am facut actele, a doua zi am intrat la munca”, povestește…

- Trotuarul ce duce de la parcarea de langa Castelul Huniade spre sediul Primariei Timișoara este o adevarata bataie de joc pentru pietoni. La un moment dat, acolo era și o pista de biciclete, insa aceasta a disparut, in zona in care iși are sediul Direcția de Sanatate Publica fiind amenajate…

- Va reamintim, daca pana la finalul anului nu este pus la punct cadrul legal pentru pornirea sistemului de transport public pe Bega, atunci primaria ar trebui sa dea inapoi banii folosiți de la Uniunea Europeana pentru modernizarea malurilor Begai, plimbarile cu vaporașele fiind o condiție…

- In perioada 1 octombrie – 20 noiembrie, au fost controlați 98 de operatori economici – persoane fizice și juridice – de catre inspectorii Serviciului Județean de Metrologie Legala, alaturi de cei ai Directiei Regionale din Timișoara. Testarea cantarelor s-a realizat cu sprijinul personalului Laboratorului…

- Proteste in Capitala și in mai multe orașe din țara, duminica 19 noiembrie. Aproximativ 150 de bucureșteni s-au adunat duminica seara, in jurul orei 18,30, in Piața Victoriei, pentru un protest fața de modificarea legilor justiției. Proteste au fost și in alte orașe din țara. Aproximativ 30 de persoane…

- Primaria a dublat numarul de utilaje cu care se va interveni la acțiunile de deszapezire din aceasta iarna. Noile utilaje folosite la curațarea zapezii de pe strazile municipiului au fost prezentate, ieri, de primarul Focșaniului, Cristi Misaila și directorul CUP Salubritate, Viorel Profiroiu.…

- Primaria din Timișoara a inaugurat sambata pasajul Jiul modernizat, o intersecție care cu siguranța ii va uimi pe șoferi, și nu numai. Potrivit unui anunț al Primariei, pasajul Jiul este situat la intersecția spailului Nicolae Titulescu cu strada...

- Primarul Nicolae Robu apeleaza din nou, pe ultima suta de metri, la „solicitudinea” oamenilor de afaceri din Timișoara, pentru a strange banii necesari pentru plata pe o luna a salariilor de la Poli. Saptamana trecuta, el le cerea acestora cate 500 de euro pe luna pentru club.

- Primaria cauta proiectant pentru refacerea pavajului din Piața Victoriei și e dispusa sa plateasca aproximativ 117.000 de euro pentru intreaga documentație și asistența tehnica. Primarul Nicolae Robu spunea, in urma cu cateva luni, ca vrea ca dalele sa fie inlocuite cu piatra naturala, dar fara a se…

- Locuitorii orasului Mioveni sunt asteptati vineri, 1 decembrie, la manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei. Consiliul Local, Primaria si Centrul Cultural au pregatit un program care se va intinde pe parcursul intregii zile. Iata care sunt cele mai importante actiuni: Joi - 30 noiembrie19.00:…

- Pentru cei interesați sa-și construiasca o casa la țara, la doar 33 de kilometri de Timișoara (jumatate de ora de mers cu mașina), o opțiune poate fi, in urmatoarele cateva luni, noul cartier al comunei Topolovațu Mare, unde primaria are in lucru un plan urbanistic de zona (PUZ). Terenul care urmeaza…

- Bienala Art Encounters 2017 de la Timisoara - cel mai mare eveniment de arta contemporana din Romania, se va incheia luni. Totusi, unul dintre spatii a fost deja inchis. Este vorba de Calpe Gallery, din Bastionul Theresia, care, odata cu finalul Art Encounters isi inceteaza existenta.

- In asteptarea finalizarii acordurilor dintre onor Ministerul Turismului si Sportului (reprezentat de DSJ Iasi) si onor Primaria, care sa permita iesenilor sa puna parchet la Sala Polivalenta, baschetbalistii de la Politehnica vor juca pentru a cincea oara in deplasare, cu SCM BT Timisoara, echipa…

- Un incendiu la un panou electric a creat panica printre angajații aflați in tura de noapte la o fabrica de piese și accesorii auto din localitatea Ghiroda, de langa Timișoara. Aproape 130 de persoane au fost evacuate, iar pompierii militari au reușit sa stinga flacarile la timp, inainte ca incendiul…

- Razboi total in CL Timișoara, dupa ce, a doua oara in doua saptamani, proiectul prin care SDM ar fi trebuit sa primeasca prin incredințare directa intreținerea sistemului de management al traficului a cazut la vot. Primarul Nicolae Robu a vorbit din nou de boicot. Tot 13 voturi a adunat proiectul, la…

- Va reamintim, SDM are monopol in Timișoara, dar nu și pe „Semaforișoara”. Conducerea primariei a vrut sa includa in contractul semnat in anul 2016 cu SDM, pentru semnalizarea circulației rutiere, intreținerea, funcționarea și dirijarea circulației rutiere, și intreținerea sistemului de trafic…

- „Pasagerii au primit asistenta la sol, conform Regulamentului EC261/2004 privind drepturile pasagerilor, iar apoi au fost preluati de o alta aeronava si transportati catre destinatie. Reamintim ca prioritatea Companiei Tarom este de a oferi pasagerilor sai calatorii sigure”, a mentionat Tarom.…

- Aproape 4 ani. Atat a durat lupta in instanța intre primarie și firma Romprest Servicii, pe tema contractului de dezinsecție-deratizare din Timișoara. Municipalitatea are, in sfarșit, sentința definitiva și va urma o noua licitație, care sa acopere acest serviciu pana cel puțin in 2021.

- Giganti precum IBM si Google au bugetele necesare pentru a investi in proiecte legate de inteligenta artificiala, dar pentru universitati lucrurile sunt mult mai complicate. IBM a oferit un supercomputer Univeristatii Politehnice din Timisoara la un pret mai mic decat cel standard pentru companii, dar…

- De ce in Voluntari sau la Chiajna se poate, dar la Timișoara nu? Primarul Nicolae Robu cere Consiliului Concurenței sa se pronunțe daca, in toata țara, finanțarea cluburilor sportive profesioniste din fonduri publice este - sau nu - ajutor de stat. Robu reclama discriminarea la care este supusa Timișoara,…

- Pe strada Eroilor din Focșani exista un… hai sa-i spunem loc de joaca pentru copii, ”prevazut” cu o groapa in care puștii mai mici pot oricand cadea. Parinții din zona solicita Primariei sa intervina cat mai rapid, in condițiile in care s-au mai facut sesizari dar masuri… pauza. (L. M.) The post Alo,…

- Pe 25 octombrie 1944 armata romana a eliberat orasul Carei, ultima localitate din Transilvania de Nord eliberata de sub ocupatia maghiara, inceputa pe 30 august 1940 prin Dictatul de la Viena. Eliberarea orasului Carei a coincis cu ziua de nastere a regelui Mihai, acesta implinind pe 25 octombrie…

- La sfarsitul lui 2015, primarul Ion Orbulescu dadea ordinul de incepere al lucrarilor de asfaltare in comuna si in satele apartinatoare, Macoviste, Petrilova si Nicolint. Doi ani mai tarziu, in septembrie 2017, a avut loc si receptia celor 8,5 km, pentru care s-au alocat fonduri, din bugetul Ministerului…

- Cartierul primarului Nicolae Robu, Soarelui, dar și cartierul Buziașului, sunt cele doua mari cartiere din Timișoara in care se va interveni in continuare in forța anul ce urmeaza. Primarul Nicolae Robu anunța ca niciun metru patrat de teren nu va scapa neatins de muncitori, fie ca vorbim despre spații…

- Nici vorba ca radarele din sistemul de management al traficului sa nu indice viteza corecta, așa cum susțin unii șoferi. Primarul Nicolae Robu spune ca sunt exact ca-n Germania și ca de vina pentru neconcordanțe ar putea fi inclusiv schimbarea roților de vara cu cele de iarna.

- Ziua Armatei României este sarbatorita, începând de sâmbata, printr-o expozitie de tehnica si echipament militar la mall, concerte de fanfara în aer liber, ceremonii militare de depuneri de coroane si întâlniri cu veterani, evenimentele desfasurându-se…

- Se repara intens diverse strazi din Timișoara, dar nimeni nu știe dupa ce program. Șoferilor nu le ramane decat sa constate pe propriii nervi ce artera a intrat peste noapte in reparații. Primarul Nicolae Robu spune ca va muștrului SDM, pentru ca nu da comunicate, lucru pe care, de altfel, firma nu…

- Primarul Emil Boc a anunțat, marți dimineața, ca a început discuțiile cu Ministerul Transporturilor pentru a primi dreptul de a realiza studiul de fezabilitate necesar pentru realizarea Centurii Metropolitane, pe tronsonul care trece pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca.”Am…

- Procurorii DNA din Timisoara fac perchezitii, marti, la sediul Primariei Pischia din judetul Timis, intr-un dosar in care este vizat primarul localitatii, Ioan Sas, suspectat de luare de mita, afirma surse judiciare.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, procurorii DNA fac o perchezitie…

- Prețul gigacaloriei la Timișoara va crește, iar scumpirea s-ar putea resimți in facturi. Consilierii locali au pe ordinea de zi, probabil suplimentara, a plenului de marți, 17 octombrie, un proiect de majorare a tarifului. Primarul Nicolae Robu anunțase ca acest lucru este posibil inca de acum doua…

- Petre Apostol Luni seara, s-a incheiat prima etapa din Divizia A1 la volei masculin, dupa disputarea ultimului meci programat, intre campioana Volei Municipal Zalau și Știința Explorari Baia Mare, adjudecat de salajeni in minimum de seturi. A fost o prima runda din care echipa Tricolorul LMV Ploiești…

- Primaria capitalei informeaza ca in ziua de 14 octombrie 2017, de Hramul orasului Chisinau, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Stefan cel Mare si Sfant, in perimetrul strazilor Ismail - Mihai Viteazul, in legatura cu organizarea pe bulevardul central al capitalei a manifestarilor cultural-artistice…

- Primarul Nicolae Robu susține ca a aflat cine este și cine nu jurnalist in Timișoara. L-a ajutat sondajul pe care l-a facut pe Facebook și ale carui rezultate nu voia sa le anunțe inițial. Edilul spune ca știe cine funcționeaza cu „taxa de protecție” și „taxa de asmuțire”, dar are lucruri mai importante…