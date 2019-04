Noi pachete cu droguri, gasite in aceasta dimineata pe litoralul romanesc. Unde au fost ascunse In aceasta dimineata, politisti contanteni au gasit noi pachete cu droguri. Unul la ora 6.50 la Eforie, unul la ora la 8.20 la Olimp, unul la ora 8.20 in localitatea 23 august, unul la Costinesti si unul in zona blocurilor Spectrum zona Pecarie din municipiul Constanta. Reamintim ca ieri, IPJ Constanta a avertizat n cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. Acest ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe litoralul Marii Negre, se desfașoara, in continuare, operațiunea de cautare a pachetelor susceptibile a conține droguri, potrivit IGPR.Activitațile au loc in cadrul unui dosar de trafic de droguri și sunt derulate de polițiști, polițiști de frontiera și jandarmi, sub coordonarea DIICOT.…

- Un sac plin cu pachete de cocaina inscripționate cu acronimul lui Cristiano Ronaldo a fost gasit ieri dimineața pe litoral. Vineri dupa-amiaza, oamenii care se plimbau pe plaja, la Navodari și Vadu, au descoperit doua pachete de droguri ambalate in plastic. Ambele erau inscripționate CR7, acronimul…

- Peste 300 de politisti si jandarmi sunt angrenati intr-o ampla actiune care se desfasoara pe litoralul romanesc, pe o distanta de circa 90 de kilometri, intr-un dosar de trafic de droguri, la cautari participand si 14 ambarcatiuni, scafandri, precum si doua elicoptere, a declarat sambata, in statiunea…

- Populatia a fost alertata, sambata, dupa ce sute de pachete ce contineau droguri cu concentratie mare au fost aduse de valuri la mal, oamenii fiind sfatuiti, in caz ca gasesc astfel de pachete, sa nu le deschida si sa le predea la politie. „Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida…

- O ampla operațiune are loc la Constanța, într-un dosar de trafic de droguri. Polițiștii au transmis un mesaj pentru constanțeni ca în cazul în care gasesc pachete pe plaja sa nu le deschida întrucât acestea conțin droguri cu o concentrație foarte mare (peste 90%),…

- Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. Acestea pot contine droguri cu o concentratie foarte mare peste 90 , ce pot pune in pericol viata In momentul de…

- Grav accident joi dimineața pe drumul dintre 23 August și Neptun. O persoana a murit și o alta este în coma dupa ce mașina în care se aflau a intrat într-un pom. Accidentul s-a produs pe DN39, pe sensul de mers Mangalia - Constanța, în curba la stânga, între Neptun…