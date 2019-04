Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Bulgaria au capturat joi 25,43 kilograme de cocaina pe litoralul Marii Negre, in apropierea statiunii Sunny Day, a anuntat vineri procuratura bulgara, intr un comunicat preluat de Xinhua si citat de Agerpres.ro.Drogurile erau intr o punga legata de o vesta de salvare, la fel ca si cele…

- Cocaina se afla intr-o vesta de salvare si era invelita in ambalaj rezistent la apa.Potrivit ministrului Marinov, cel mai probabil este vorba despre un caz de predare de droguri pe mare.Autoritatile romane si bulgare lucreaza la acest caz din data de 5 aprilie. O mare cantitate…

- Un numar total de 310 pachete cu droguri au fost gasite pe litoralul Marii Negre, de la sfarsitul saptamanii trecute si pana in prezent, atat in Romania, cat si in Bulgaria, a informat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "Ca urmare a informarii transmise de Politia…

- Sase pachete cu 170 kg de cocaina de puritate ridicata au fost gasite plutind pe Marea Neagra, in apropierea localitatii Sabla, nu departe de frontiera cu Romania, a informat ministrul de interne bulgar, Mladen Marinov, in sedinta de guvern de miercuri, transmite BTA, relateaza Agerpres.Citește…

- Sase pachete cu 170 kg de cocaina de puritate ridicata au fost gasite plutind pe Marea Neagra, in apropierea localitatii Sabla, nu departe de frontiera cu Romania, a informat ministrul de interne bulgar, Mladen Marinov, in sedinta de guvern de miercuri. Cocaina se afla intr-o vesta de salvare si era…

- Cocaina se afla intr-o vesta de salvare si era invelita in ambalaj rezistent la apa, transmite BTA. Potrivit ministrului Marinov, cel mai probabil este vorba despre un caz de predare de droguri pe mare. Autoritatile romane si bulgare lucreaza la acest caz din data de 5 aprilie. O mare cantitate…

- Pe litoralul Marii Negre continua operatiunea de cautare a coletelor aduse de valuri, pana acum fiind gasite 152 de kilograme de droguri, a anuntat luni DIICOT. "Pe litoralul Marii Negre, se desfasoara,...

- Mai multe pachete cu droguri au fost gasite duminica pe plaja in diferite zone din municipiul Constanta, Eforie, Olimp, 23 August, Costinesti, dupa ce in zilele de 5 si 6 aprilie autoritatile au descoperit cantitatea totala de 131 de kilograme de droguri pe litoralul constantean, potrivit Inspectoratului…