- Li Ka-shing, cel mai bogat om din Hong-Kong și a doua cea mai bogata persoana din Asia, a anunțat ca se retrage de la conducerea imperiului sau financiar. Locul ii va fi luat de fiul sau, Victor Li, scrie BBC News. Li, in varsta de 89 de ani, a carui avere a fost estimata de Forbes la 35,3 miliarde…

- Comisarul european pentru migratie, Dimitris Avramopoulos, a declarat ca aceste masuri sunt facute sa eficientizeze politicile noastre privind acordarea de vize, astfel incat acestea sa devina "mai puternice, mai eficace si mai sigure". Concret, comisarul european a propus inasprirea conditiilor…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul majoritar…

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a decis sa isi majoreze investitiile in serviciile de livrare de mancare si in acest sens intentioneaza sa lanseze aplicatia de livrare de mancare UberEats in 100 de noi orase din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, dupa ce a generat profit intr-un…

- CEO-ul companiei olandeze Pal-V spune ca cei care doresc sa aleaga daca sa sofeze pana la munca sau sa zboare sunt cu un mare pas mai aproape de indeplinirea dorintei. Acesta a lansat primul model produs de companie, Pal-V Liberty, un autoturism cu trei roti si doua locuri cu functie de zbor, scrie…

- Compania ofera o gama larga de sisteme electrice de încalzire care pot fi utilizate în locuințe, birouri, restaurante, spitale, garaje, magazine etc. Compania este unul dintre cei mai mari producatori și furnizori Europeni de sisteme de încalzire în pardoseala, cu peste…

- O nava-cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti. Compania maritima daneza Moller-Maersk a confirmat incidentul, precizand ca patru marinari sunt disparuti. „Dupa ce au…

- Cele mai mari banci din lume isi continua planurile de a se extinde in Arabia Saudita, la patru luni de la boicotul anti-coruptie care a amenintat planurile ambitioase de transformare economica adoptate de statul lui Mohammed bin Salman, potrivit Bloomberg. Creditori precum UBS Group si…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- Grupul Wienerberger a obtinut venituri de 3,11 miliarde euro in 2017, in crestere cu 5% fata de anul anterior, cand au fost inregistrate venituri de 2,97 miliarde euro, se arata intr-un comunicat. Indicatorul EBITDA a crescut cu 3% in 2017, ajungand pana la 415 milioane euro, in timp ce in 2016 a fost…

- Vanzarile de havane, legendarele tigari de foi produse in Cuba, au crescut cu 12% in 2017 pana la o cifra de afaceri record de 500 milioane de dolari, gratie Chinei care continua sa stimuleze piata produselor de lux, informeaza AFP si Reuters. Producatorul Habanos S.A., un joint venture detinut…

- Compania CFR Calatori se afla intr-o situatie dezastroasa provocata de managementul incapabil sa ia decizii, sustin sindicalistii. Acestia au adresat ieri ministrului Transporturilor o scrisoare...

- Calatoriile romanilor in destinatii exotice au inregistrat, in ultimii doi, trei ani o crestere de circa 20% pe an la nivel de agentii de turism, dar se observa o crestere si in randul celor care calatoresc pe cont propriu in destinatii din afara Europei, care insa este greu sa fie contabilizata, a…

- Gerard Pique, noul ambasador global al programului Eat Like a Pro Beko, brandul numarul 1 pe piața de electrocasnice din Europa, anunța extinderea contractului de sponsorizare cu FC Barcelona, colaborare care va aduce și numeroase inițiative de impact in urmatoarele trei sezoane sportive. In cadrul…

- Uzina Ford de la Craiova a produs in 1 septembrie 2017 ultimul exemplar al monovolumului B-MAX, ca urmare a planurilor anuntate de companie, de inlocuire a sa cu SUV-ul EcoSport. Compania a anuntat ca va face investitii de circa 200 de milioane de euro, pentru ca liniile de productie sa fie transformate…

- Romania a urcat opt poziții in Bloomberg Misery Index, un clasament care masoara randamentul economiei pe baza datelor legate de inflație, prețuri și șomaj. Potrivit specialiștilor americani, cea mai mare problema pentru țara noastra, dar și pentru statele din zona, este reprezentanta de inflație. Revista…

- Compania mytaxi, grup care detine aplicatia Clever Taxi, a anuntat astazi ca Marc Berg va fi noul director executiv, incepand cu data de 16 aprilie 2018, dupa ce Andrew Pinnington a decis sa renunte la pozitia de CEO dupa achizitionarea Hailo, Clever Taxi si Beat. Andrew Pinnington ramane…

- Bursele din Asia cunosc au cunoscut o scadere dramatica marți dimineața. Indexul Nikkei de la Tokyo a scazut cu 4.7%, in timp ce bursa de la Hong Kong a scazut cu 4.4%. In același timp, indicele australian S&P ASX 200 a pierdut 3.3 procente. Christ Weston, șeful de strategie al IG in Australia a declarat…

- Vicepresedintele Facebook, Nicola Mendelsohn, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil. Ea este directorul Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si are 46 de ani. Nicola a dezvaluit ca sufera de peste un an de un linfom folicular incurabil. Prin decizia sa…

- Vicepresedinta Facebook, Nicola Mendelsohn, a dezvaluit ca a fost diagnosticata anul trecut cu un cancer incurabil, relateaza online ziarul spaniol ABC. Mendelsohn, care este directoarea Facebook pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa si care are 46 de ani, a dezvaluit ca sufera de peste un an de…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Partida Romania - Luxemburg, contand pentru turul 1 in Grupa a II-a Europa / Africa din Cupa Davis, se reia, duminica, de la ora 11:00, de la scorul general de 1-1, cu meciul de dublu. Intreaga actiune a zilei decisive din aceasta confruntare este in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro si in direct…

- Mai multe unelte stravechi din piatra au fost descoperite recent in India. Acestea sugereaza ca Homo sapiens ar fi migrat din Africa mult mai devreme decat se credea.Potrivit Agerpres, Cercetarea se bazeaza pe examinarea a 7.

- Theresa May incearca sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP.Theresa May si-a inceput vizita in marele oras industrial Wuhan (centru) si va ramane in tara asiatica pana vineri. O vizita menita sa aprofundeze…

- Forțele americane au dat publicitații imagini cu incidentul de deasupra Marii Negre. Un avion rusesc s-a apropiat extrem de mult de o aeronava americana aflata intr-o misiune de supraveghere. Marina SUA a dat publicitații imagini inregistrate de aeronava americana din timpul incidentului care a avut…

- In cazul in care conditiile meteorologice vor fi favorabile, Luna va oferi pamantenilor un spectacol fascinant, miercuri. "Vom putea sa vedem, in timpul eclipsei, reflexiile pe suprafata lunara ale tuturor rasariturilor si apusurilor de Soare de pe Terra", a explicat Sarah Noble, cercetatoare la…

- Uber ar putea sa se retraga din anumite piete internationale, inclusiv 15 orase africane, deoarece Rajeev Misra, directorul SoftBank crede ca are o sansa mai mare de succes si profitabilitate daca se concentreaza doar pe pietele de baza, relateaza Quartz. Gigantul tehnic japonez, SoftBank…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati, detronand compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters, prelauta…

- Ele sunt vedetele care au inceput anul 2018 pe taramuri indepartate, la soare, pe cele mai frumoase plaje din lume. Au ales sa iși ia un binemeritat concediu in prima luna din an pentru a calatori alaturi de familie sau de prieteni, așa ca acum se relaxeaza in costum de baie in niște locuri desprinse…

- Teroristii au semanat teroare si in anul 2017. Masacre au fost peste tot in lume, de la Orientul Mijlociu si Africa, pana la Europa si Statele Unite. Potrivit portalului "The Religion of Peace", 2017 a fost mai sangeros decat anul precedent.

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- Compania de stat Air Moldova sarbatoreste in acest an 25 de ani de activitate. Cu aceasta ocazie, pasagerii cursei Chisinau - Bucuresti au avut parte de o surpriza: baietii de la Zdob si Zdub au interpretat la bordul aeronavei piesa „Moldovenii s-au nascut”.

- Aeroportul Marculești poate deveni un important centru logistic internațional, care va facilita schimbul de bunuri și servicii intre Europa, Asia, Africa și Orientul Mijlociu. O declarație in acest sens a facut Iulia Costin, secretarul general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI),…

- Tenismanul croat Marin Cilic, numarul 6 mondial, s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Pune (India), dotat cu premii in valoare de 501.345 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 6-2, pe francezul Pierre-Hugues Herbert, cap de serie numarul 8, intr-o partida disputata joi. Cilic (29 ani),…

- Oficialii Renault se gandesc sa lanseze un SUV mai voluminos decat Dacia Duster, modelul consacrat in intrega lume. Marc Suss, seful Global Acces Program, care coordoneaza inclusiv dezvoltarea marcii Dacia, a anuntat ca grupul preluat de Renault la sfarsitul anilor 90 pregateste un nou SUV in urmatorii…

- Enel, prin intermediul subsidiarei sale Enel Green Power Argentina, a obținut dreptul de a construi parcul eolian de 100 MW Pampa, in a doua runda a licitației de energie regenerabila lansata in cadrul RenovAr, proiectul de dezvoltare a producției de energie curata, lansat de Ministerul Energiei din…

- Preturile locuintelor au crescut cu 130% din 2010 pana in prezent, conform datelor Reserve Bank of India. Hemant Attray si Rajesh Kotta au crezut ca au un raspuns atunci cand au fondat SquarePlums in februarie 2016, dar curand au aflat ca nu pot tine pasul cu cererea, scrie CNN. Utilizand metode de…

- 21 noiembrie 2017 - Tarile doresc finantarea Chinei dar nu cu orice pret. Proiectul "One Belt, One Road" al Chinei, o initiativa mult laudata de a conecta tara cu Europa, Orientul Mijlociu, Africa si alte parti din Asia, se confrunta cu rezistenta din partea statelor a caror cooperare este necesara…