- Reglementarile privind formalitatile pentru cetațenii care locuiesc intr-o alta țara a UE decat țara lor de origine au fost modificate, incepand de sambata, 16 februarie. Regulamentul privind documentele oficiale, care se aplica din 16 februarie 2019, urmarește reducerea formalitaților administrative…

- In intreaga Uniune Europeana se vor aplica, incepand din 16 februarie, noile norme ale UE vizand reducerea costurilor si a formalitatilor pentru cetatenii care locuiesc in afara tarii lor de origine, a...

- Am solicitat imperativ cu acel prilej Comisiei Europene sa ia masurile care se impun. Astazi Austria a fost pusa in intarziere in ceea ce privește decizia de indexare a alocațiilor, urmand sa remedieze situația in termen de doua luni. Daca nu face asta, urmeaza declanșarea propriu-zisa a procedurii…

- Austria intenționeaza sa taie alocatiile pentru copiii de imigranti. La Viena s-a votat o lege care ajusteaza alocatia copiilor la media nationala a tarii de domiciliu si nu la media tarii de rezidenta a parintilor. Comisia Europeana a notificat oficial Austria ca se deschide procedura de infrigement…

- "Trebuie precizat ca domeniul de aplicare al noii legi il reprezinta alocatiile si deducerile fiscale pentru copiii nerezidenti ai persoanelor care lucreaza in Austria, masura neafectand copiii care locuiesc in acest stat. Consideram ca o astfel de decizie contravine principiilor care se afla la…

- Decizia autoritaților de la Viena de a ajusta nivelul alocațiilor pentru copiii muncitorilor straini din Austria care nu locuiesc in aceasta țara contravene legislației UE, atrage atenția Ministerul Afacerilor Extrne de la București. Potrivit unui comunict al MAE, Ministerul Afacerilor Externe şi…

- De la 1 ianuarie 2019, toate statele membre aplica cinci masuri antiabuz cu caracter juridic obligatoriu, care vizeaza principalele forme de evitare a obligatiilor fiscale practicate de marile companii multinationale, potrivit unui comunicat de presa al Comisiei Europene.

- Președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila, ca intre Guvernul Romaniei și Comisie mai exista divergențe in privința statului de drept, insa acest lucru nu are legatura cu președinția Consiliului UE. Oficialul european s-a declarat…