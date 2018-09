Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de zapada la Bâlea Lac, judetul Sibiu, masoara joi dimineata 13 centimetri. Salvamontistii au avut deja câteva interventii dificile si atrag atentia turistilor care urca la munte sa fie precauti.

- Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara joi dimineața 13 centimetri. Salvamontiștii au avut deja cateva intervenții dificile și atrag atenția turiștilor care urca la munte sa fie precauți. In ultimele zile, un tanar surprins de zapada și viscol a murit. Reprezentanții Centrului Meteorologic…

- Stratul de zapada pe DN7C, Transfagarașan, masoara, miercuri, pe alocuri, zece centimetri, drumarii impraștiind o tona de sare pentru a face drumul practicabil. Pe timpul nopții, insa, nu se circula, anunța Mediafax.Potrivit purtatorului de cuvant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri…

- Toamna astronomica a lovit Romania cu temperaturi extrem de scazute pentru aceasta perioada din an. A nins in multe zone, in special pe munte, iar salvamontistii ii avertizeaza pe turisti sa nu plece la drum nepregatiti.

- Salvatorii montani au reusit, dupa sapte ore, sa aduca doi turisti germani la baza Salvamont de la Balea Lac, dupa ce i au coborat de la refugiul Caltun, din Muntii Fagaras, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David, citat de Agerpres.ro. Cei doi turisti germani sunt constienti, dar sufera de hipotermie,…

