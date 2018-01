Stiri pe aceeasi tema

- Un ger cumplit s-a lasat peste Siberia. Temperaturi de minus 65 de grade Celsius s-au înregistrat în mai multe zone din Iakutia. Scolile au fost închise, iar strazile din mai multe orase sunt aproape pustii.

- Un ger cumplit s-a lasat peste Siberia. Temperaturi de minus 65 de grade Celsius s-au inregistrat in mai multe zone din Iakutia. Scolile au fost inchise, iar strazile din mai multe orase sunt aproape pustii.

- Vremea a fost geroasa dimineața și noaptea. Cerul senin ziua și variabil pe parcursul nopții. Vantul a suflat suflat slab. Temperaturile maxime au avut valori cuprinse intre -2 grade Celsius și 0 grade Celsius. Temperaturile minime au avut valori cuprinse intre -9 grade Celsius și -12 grade Celsius.…

- Intr-o localitate din nord-estul Republicii ruse Yakutia, a fost inregistrata o temperatura de minus 62 grade Celsius, asta in timp ce in mod normal termometrele ar trebui sa arate minus 50 de grade Celsius in luna Ianuarie.

- Mercurul termometrelor a coborat, luni dimineata, pana la minus 21 de grade Celsius la Joseni si minus 20 de grade la Miercurea Ciuc, acestea fiind cele mai scazute temperaturi inregistrate la nivel national.

- Mercurul termometrelor a coborat, luni dimineata, pana la minus 21 de grade Celsius la Joseni si minus 20 de grade la Miercurea Ciuc. Acestea sunt cele mai scazute temperaturi inregistrate la nivel national. S-au mai inregistrat minus 18 grade Celsius la Toplita, minus 15 grade la statia de munte Bucin…

- Vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile vor scadea, izolat, și pana la valori de -20 de grade Celsius. Racirea vremii vine ca urmare a intrarii pe teritoriul Romaniei a unei mase reci de aer polar.

- Ionut Zavoianu, adolescentul pentru care intreaga Romanie s-a rugat sa iasa invingator din lupta cu temutul cancer, a murit. Inima baiatului a cedat din cauza maladiei care l-a chinuit in ultimii patru ani, de cand a primit cruntul diagnostic, potrivit timponline.ro. Ionut Zavoianu avea 14 ani, iar…

- Un orașel izolat din provincia Yukutsk, Siberia, este cel mai friguros de pe Pamant. Iarna, temperaturile de aici scad constant sub valoarea de -40 de grade Celsius, dar localnicii au invațat sa faca fața cu brio sezonului geros, scrie digi24.ro.

- Americanii se confrunta, de cateva saptamani, cu ninsori abundente si cu ger naptaznic. Pentru cateva zile consecutiv, temperaturile au coboarat sub 20 de grade Celsius, cu minus, in nord estul Statelor Unite. Muntele Washington din Apalași a fost ieri al ...

- Temperaturile ridicate sunt cauzate de un ciclon extins care vine din vestul Europei, spune un meteorolog. Temperaturile ridicate din aceste zile, cu 19 grade Celsius, atinse la Lugoj, judetul Timis, i-au luat prin surprindere chiar si pe meteorologi, care admit ca vremea din aceste zile reprezinta…

- Duminica poate fi considerata ziua extremelor pentru temperaturile de pe glob, fiind inregistrata o diferența de peste 100 de grade Celsius intre New York, unde sunt inregistrate unele dintre cele mai scazute temperaturi din istorie și Sydney, unde se apropie de recorduri de caldura. In Statele Unite…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA. Potrivit presei internaționale un ger naprasnic si un vant taios a pus stapanire…

- Nord-estul Statelor Unite este inca sub zodia gerului, care aduce temperaturi demne de Siberia: minus 29 de grade Celsius. Pare, insa, mult mai frig din cauza vantului violent. Vineri-noapte au fost zone unde, sub rafalele puternice, temperatura perceputa a fost de minus 67 de grade Celsius.

- Vremea in acest weekend va fi in general calda, cu temperaturi mult mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti....

- Final de an in mare stil pentru Bianca Dragusanu si Victor Slav, care au ales sa-si petreaca Revelionul intr-o destinatie unde nu-si permite sa mearga oricine. Cei doi au dat frigul din Romanie, pe caldura din Dubai.

- In noaptea de Revelion, termometrele vor indica intre -5 si 4 grade Celsius, iar in prima zi a anului vor fi inregistrate temperaturi de primavara care vor ajunge pana la 14 grade, conform meteorologilor din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Read More...

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 – 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , meteorologul de serviciu in…

- Oscilatiile termice ne dau batai de cap. Vremea continua sa fie calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului vine frigul.

- VREMEA DE REVELION, BUCUREȘTI. Miercuri și joi inca avem vreme calda in București, cu maxime chiar și de 14 grade Celsius. Vineri, vremea se schimba, va ploua, iar maxima va fi de 9 grade Celsius. Sambata, precipitațiile vor continua. Maxima de sambata va fi chiar mai mica decat minima de joi. 5…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozeaza de Craciun pe stil nou, 25 decembrie, temperaturi mai înalte decât norma pentru aceasta perioada. Meteorologul Natalia Gherasim a declarat pentru IPN ca luni vremea va fi fara precipitații și vom avea maxime de +7 – +9 grade Celsius.…

- Contrar anunțurilor meteorologilor din urma cu o saptamana, vremea de Craciun va fi neobișnuit de calda, cu temperaturi care se vor ridica și la 15 grade. De vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul…

- Cele cateva zile cu temperaturi primavaratice vor intra de acum in amintire, ceea ce nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, decembrie fiind, totuși, o luna de iarna. Astazi, pana la ora 14, se mai afla in vigoare o avertizare din partea meteorologilor, care au anunțat precipitații mixte in toata…

- În Transilvania, pâna în data de 17 decembrie, vremea va fi calda, cu medii ale temperaturilor maxime ce vor oscila între 6 și 12 grade (cele mai ridicate valori se vor înregistra în zilele de 12 și 13 decembrie) și ale minimelor între — 2 și 2…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Cultura japoneza difera in privinta mai multor aspecte de cea occidentala, una dintre cele mai importante trasaturi ale sale fiind importanta pe care o acorda ideillor de datorie si onoare. Conceptul de rusine cantareste greu pentru poporul japonez, asteptarile societatii fiind de mare importanta. Acest…

- Dupa cașiva fulgi de ninsoare, meteorologii anunța ca vreamea se incalzește ușor. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astazi maxima termica va fi de 8 grade Celsius in sudul țarii.

- Regele Mihai I a murit astazi, 5 decembrie, la ora 13.00, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia), la varsta de 96 de ani. In urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica. In cursul zilei de maine […]…

- Oamenii care traiesc in regiuni in care temperatura medie este de 22 de grade Celsius sunt cei mai fericiți și cei mai sociabili din lume, conform unui studiu global publicat marți, citat de Xinhua.

- Meteorologii anunța un început de saptamâna destul de rece la Cluj, fiind prognozate și precipitații mixte sau chiar ninsoare.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 4 grade Celsius și 2 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, cu precipitații mixte.Marți,…

- Minus 50 de grade Celsius - este temperatura indicata de termometrele în satul Oimiakon din regiunea Iacutia. Cu toate acestea, administratia locala nu a anulat orele, iar copiii au fost nevoiti sa mearga la scoala, scrie tjournal.ru.

- PROGNOZA METEO. Meteorologii anunta ca zilele urmatoarele vor fi dominate de ninsori, vantul urmand sa bata slab pana la moderat, in timp ce temperaturile vor ajunge pana la minime de -5 grade Celsius. PROGNOZA METEO MIERCURI. In vestul și sud-vestul țarii, indeosebi in a doua parte a intervalului,…

- Meteorologii anunța un început de saptamâna cu temperaturi destul de scazute, fiind prognozate și precipitații mixte.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 4 grade Celsius și 0 grade Celsius. Totodata, cerul va fi parțial noros ți se anunța precipitații mixte.Marți,…

- Acordul de la Paris in lupta impotriva incalzirii globale este doar inceputul, iar alte masuri este necesar sa fie adoptate in combaterea modificarilor climatice, a declarat miercuri Angela Merkel, relateaza Reuters. ”Noi stim ca Acordul de la Paris este un inceput”, a declarat cancelarul german…

- O mica localitate din nord-estul Republicii ruse Yakutia, unde temperatura medie in luna ianuarie este de minus 50 de grade Celsius, este cunoscuta drept cel mai friguros punct locuit de pe planeta. Oymyakon este cunoscut sub numele de „Polul Frigului”, cea mai scazuta temperatura inregistrata vreodata…

- In județul Alba, saptamana care urmeaza va debuta cu un cer predominant insorit și temperaturi maxime de 12 – 13 grade Celsius. La munte, minimele coboara pana la valori de -2 … -3 grade Celsius. Va prezentam conditii meteo in localitati din judetul Alba, in perioada 6 – 12 noiembrie: Luni, 6 noiembrie…

- Dupa un inceput de saptamana in care Romania s-a confruntat cu un val de ger, provocat de slabirea vortexului polar , meteorologii anunta cum va fi vremea in weekend, iar vestile de la ANM sunt neasteptat de placute. „De sambata asistam la ameliorarea vremii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…

- Desi meteorologii au emis un cod galben de vant puternic, nimeni nu se astepta la asa ceva. In cateva judetete, vantul a batut cu puterea unui uragan, rafalele atingand viteze de 150 de kilometri pe ora. Aceste fenomene extreme au fost puse pe teama unui „vortex polar”.

- Romania se va confrunta cu inca un fenomen meteo extrem, un val polar si apoi unul de caldura vor face ca temperaturile sa aiba o variatie de aproape 30 de grade Celsius si tara noastra sa treaca de la ger naprasnic la vreme de primavara in mai putin de 7 zile. Meteorologii anunta ca un val de aer extrem…

- Agentul termic furnizat prin sistemele centralizate de termoficare trebuie sa aiba o temperatura cu cel mult doua grade sub cea prevazuta in contract, iar apa calda sa aiba cel putin 55 de grade Celsius, a transmis, pentru MEDIAFAX, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE.

- Se spune ca fiecare persoana poarta cu ea un blestem al sortii, care mai devreme sau mai tarziu se rasfrange asupra vietii. Berbec Nu se poate sa existe o persoana mai hotarata ca nativul Berbec. Atunci cand isi pune ceva in gand, actioneaza si indeplineste. Dincolo de ambitia sa, el poarta cu sine…

- Meteorologii au emis, sambata, o avertizare de Cod portocaliu in zonele de munte, unde va ninge viscolit si va fi un strat consistent de zapada, si o avertizare de Cod galben, valabila in toata tara, ANM precizand ca se vor semnala vant intens, disconfort termic si precipitatii mixte. Citeste…

- Vine frigul in Moldova. Astazi vom avea parte de cer noros si ploi.La Briceni si Soroca, se vor inregistra 6 de grade Celsius, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult.La Chisinau, Tiraspol sunt prognozate 9 de grade Celsius.

- Prognoza meteo pentru perioada 23 octombrie – 5 noiembrie. Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 – 14 grade Celsius, la nivel național, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, conform prognozei meteo…

- Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 - 14 grade Celsius, la nivel național, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, reiese din prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabila in…

- Prognoza meteo pe trei luni: Ploi abundente in noiembrie, ger napraznic in ianuarie, cu minime de minus 30 grade. VEZI cand vin ninsorile Administratia Nationala de Meteorologie a facut publica prognoza pentru urmatoarele trei luni. In noiembrie va fi o vreme calda, cu ploi abundente, in decembrie vom…

- Meteorologii estimeaza pentru urmatoarele trei luni o vreme ce se va incadra, in general, in limitele normale ale perioadei, in timp ce precipitațiile se anunța excedentare, raportat la media multianuala a fiecarei luni, releva prognoza de specialitate, valabila pentru intervalul noiembrie 2017 - ianuarie…

- Temperatura medie de la suprafața pamantului și a oceanelor in 2017 a fost cu 0,87 grade Celsius peste media din secolul XX și sub recordul de 0,99 grade Celsius inregistrat in 2016, a precizat Administrația, citata de DPA.De asemenea, luna septembrie a fost a patra cea mai calduroasa luna…

- Loialitatea este o calitate pe care puține persoane o au. Poți sa fii loiala unei persoane, unui grup, unei țari sau unei cauze. Uneori suferim de loialitate fața de un loc, așa cum este cea fața de un magazin sau fața de un brand.

- S-au inversat anotimpurile pe litoral. Am trecut, calendaristic, de jumatatea toamnei, dar afara este vara. Au fost 25 de grade Celsius, astazi, la malul marii, o vreme excelenta pentru bronz si chiar o baie. Ce-i drept, marea e destul de rece, dar nu suficient cat sa nu o incerci. Vestile meteorologilor…