Noi ne-am pus inima la treaba. Tu ce faci ?

Stiri pe aceeasi tema

- Romania finanțeaza doar 5.000 de operatii cardiovasculare in toata tara dintr-un necesar de 16.000, iar numarul de transplanturi de cord este infim comparativ cu numarul cazurilor care ar necesita o astfel de operație.

- Societatea Romana de Cardiologie solicita un plan national de control al bolilor cardiovasculare pentru acces la servicii de preventie primara si secundara, in contextul in care 60% dintre decesele din fiecare an se datoreaza acestor afectiuni, informeaza AGERPRES . “Avem nevoie de implementarea unor…

- Ziarul Unirea 25-26 septembrie: O noua acțiune de prevenție privind bolile pulmonare și cardiovasculare, la Cugir Miercuri si joi, 25 și 26 septembrie, a.c, intre orele 10.00 – 17.00, Farmaciile ,,Farmex” și ,,Speranța” Farm din Cugir, membre a grupului international al farmaciilor independente ,,Alphega”,…

- Conform unei evidente a Directiei de Sanatate Publica Iasi, 9.205 ieseni si-au pierdut viata anul trecut. La fel ca in cele mai multe judete din tara, principalele cauze ale deceselor din 2018 din judet au fost bolile de inima, cancerul, bolile aparatului respirator si cele ale aparatului digestive.…

- Bolile cardiovasculare sunt principala cauza de deces la nivelul populatiei adulte si varstnice din Europa. Acestea reprezinta cauza a 42% dintre decesele inregistrate in randul populatiei masculine si respectiv 55% din decesele din randul femeilor din Uniunea Europeana. In Romania, aproximativ 60%…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a criticat, joi, reducerea de catre Ministerul Sanatatii a finantarii destinate unora dintre pacientii cu boli cardiovasculare, prin intermediul programului national dedicat. "Ministerul Sanatatii ne anunta ca astazi, in Romania, aproximativ 60%…

- Racoroasa, satioasa si buna pentru sanatate. Berea ar putea preveni bolile cardiovasculare sau cancerul, datorita antioxidantilor pe care ii contine, arata noi studii in domeniu. Beneficii vin insa doar daca este consumata cu moderatie.