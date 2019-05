Noi motive de ingrijorare pentru soferii care au masini diesel Soferii care au masini diesel motorina au motive serioase de ingrijorare. Tot mai multe tari vest europene au impus sau intentioneaza sa impuna restrictii pentru masinile care merg cu motorina. Comisia Europeana ar putea sesiza Curtea Europeana de Justitie in cazul Romaniei si pentru alte 8 tari din UE, din cauza poluarii. Germania a decis, recent, ca primariile a doua orase ale tarii pot impune interdictii de circulatie pentru masinile diesel, ceea ce ar putea crea un precedent si pentru celelalte state europene. Din numarul total de 6 milioane de autoturisme din Romania, aproape jumatate… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a terminat cu autovehiculele diesel, susține Comisarul european pentru piata interna si industrie. Elzbieta Bienkowska considera ca, in cațiva ani, aceste mașini nu vor mai fi vazute pe strazi. De altfel, cateva mari orase europene au anuntat deja interzicerea circulatiei autovehiculelor pe motorina:…

- Grecia dezgroapa din nou securea razboiului cu Germania, dupa peste 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea razboi mondial și un faliment de stat iminent în 2010, evitat și cu ajutor german. Miercuri, în Parlamentul de la Atena, dupa 12 ore de dezbateri, s-a decis solicitarea…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. În zona nou instituita cu emisii poluante ultra-joase (ULEZ), anumite vehicule vor trebui sa plateasca o noua taxa, în plus fața de cea pentru aglomerație (Congestion Charge). © AFP 2019 / MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA Moldovenii din Spania - In ce caz…

- Șaptesprezece state UE se pronunța pentru amânarea Brexit pe termen lung, Franța este în favoarea acordarii unei amânari pe termen scurt pâna în iunie, iar țari trei sunt indecise, relateaza jurnalistul Adam Fleming de la BBC, citând surse de la summitului extraordinar…

- Arad. NEON: oportunitate fara frontiere in domeniul teatrului. Aceasta este oferta facuta de Guvernul Romaniei, pe pagina Departamentului de Relatii Interetnice. Aici se indica faptul ca „forțele creative din domeniul teatrului vor fi unite in cadrul unui nou proiect inițiat de catre Departamentul…

- Datoria USR și a +PLUS este, acum, sa renunțe la retorica revoluționara și sa ne spuna, clar, cu acte și inscrisuri, care este situația reala Joi, 7 martie 2019, Biroul Electoral Central pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul european din 2019 a decis prin decizia nr. 3/D.07.03.2019 sa…

- Premierul Viorica Dancila considera ca Romania are o alta situatie economica si pozitie internationala fata de perioada 1999 - 2002, cand a fost transferata rezerva de aur la Londra, precizand ca in acest moment functia unei asemenea rezerve pastrate in afara tarii nu se mai justifica si ca si alte…

- Guvernul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro a vândut anul trecut 73 de tone de aur catre Turcia si Emiratele Arabe Unite fara aprobarea obligatorie a Adunarii Nationale care este condusa de opozitie, conform unui parlamentar, scrie agenția Reuters citata de News.ro. Din cele…