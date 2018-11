Noi modificări la pensii. Deputaţii au decis să modifice vârsta de pensionare pentru anumiţi angajaţi Potrivit proiectului, medicii se pensioneaza, la cerere, la varsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind mentinerea in activitate pana la implinirea varstei de 67 de ani se depune la unitatea angajatoare, cu cel putin trei luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare prevazute de legislatia in vigoare, conform Agerpres. "Exista posibilitatea si dreptul ca medicul sa se pensioneze la 65 de ani mergand pe prevederile actuale ale varstei de pensionare. Prin aceasta modificare legislativa dam dreptul medicului de a lucra la cerere pana la 67 de ani avand aceasta posibilitate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proiectului, medicii se pensioneaza, la cerere, la varsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind mentinerea in activitate pana la implinirea varstei de 67 de ani se depune la unitatea angajatoare, cu cel putin trei luni inaintea implinirii varstei standard de pensionare prevazute…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri un proiect de lege care da posibilitatea medicilor sa se retraga din activitate, la cerere, la varsta de 67 de ani, fara a li se afecta insa dreptul de a beneficia de pensie la momentul implinirii varstei de pensionare.Potrivit proiectului, medicii se…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri un proiect de lege care da posibilitatea medicilor sa se retraga din activitate, la cerere, la vârsta de 67 de ani, fara a li se afecta însa dreptul de a beneficia de pensie la momentul împlinirii

- De ultima ora! Schimbare radicala a varstei de pensionare in Romania: Totul se modifica de la 1 decembrie! Primele vizate sunt femeile! Guvernul a decis vineri in urma cu cateva saptamani ca femeile sa aiba dreptul sa se pensioneze la varsta de 65 de ani, la fel ca și barbații, și nu neaparat la varsta…

- Schimbari importante pentru femei in ceea ce priveste varsta de pensionare. Potrivit unei decizii luate de Guvern prin OUG, femeile vor putea iesi la pensie la acceasi varsta ca si barbatii. Pana acum, femeile se puteau pensiona la 63 de ani, iar barbatii, la 65 de ani. Una dintre modificarile aduse,…

- "Am fost nevoiti sa facem niste modificari la Regulament. Trebuie sa spun ca am avut o opinie total separata, pentru ca eu am sustinut ca nu vreau sa facem ca la Camera Deputatilor, dar trebuie sa asimilam modalitatea de vot de la Camera cu cea de la Senat. Dupa cum ati vazut, avem aparate noi, s-au…

- Textul Ordinului de ministru privind efectuarea transporturilor rutiere va contine o prevedere ce va introduce criteriul de experienta similara in ceea ce priveste activitatea de transport pasageri prin curse regulate, fara a fi avut in vedere insa criteriul de vechime pe traseu, informeaza un comunicat…

- Casa Nationala de Pensii a lansat o aplicație care ajuta utilizatorii sa iși afle varsta la care pot ieși la pensie. Astfel, cei interesați pot afla in doar cațiva pași anul și luna in care iși pot depune cererea de pensionare, dar și la ce varsta se pot pensiona anticipat. Aplicația funcționeaza destul…