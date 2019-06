Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș a declarat, in cadrul emisiunii moderate de Victor Ciutacu, la Romania TV, ca soluția pentru un nou guvern este o majoritate stabila in Parlament, iar Romania mai poate funcționa cateva luni cu un Guvern Dancila cu

- USR-PLUS este gata sa-si asume inclusiv guvernarea, insa pentru asta are nevoie de certitudinea ca poate avea un sprijin in Parlament, optand pentru alegeri anticipate, a declarat, miercuri, la RFI, fostul premier Dacian Ciolos, lider al PLUS. "Multi, inclusiv de la PSD, inteleg ca au jucat un loz necastigator,…

- Noua Lege a pensiilor, adoptata de Parlament in decembrie 2018, ar putea genera riscuri de sustenabilitate a finantelor publice, arata Comisia Europeana in Recomandarile de tara pentru Romania. Punctul de pensie, principalul indicator folosit pentru indexarea pensiilor, este prevăzut să crească…

- Presedintele Comisiei pentru Regulament a Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea, a afirmat, marti, ca au fost realizate modificari ale Regulamentului Camerei, in acord cu recomandarile din raportul GRECO. "In perioada 17-22 iunie vom avea o deplasare la Strasbourg, voi reprezenta Camera Deputatilor…

- La finalul Adunarii Generale de miercuri de la FRF, Razvan Burleanu (34 de ani) a facut un anunt ingrijorator pentru intreg sportul romanesc: daca modificarile la Legea Sportului (Legea 69/2000) vor fi aprobate de Parlament, Romania risca sa piarda organizarea EURO 2020.De asemenea, țara noastra…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF) a tras un semnal de alarma, vorbind despre un scenariu apocaliptic ce prinde contur din cauza modificarilor propuse in Parlament la Legea Sportului (Legea 69/2000).

- Un nou proiect de lege aduce in premiera in Romania un dispozitiv numit Alcool-Stop destinat impiedicarii șoferilor de a conduce mașinile dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Aceasta inițiativa legislativa a fost lansata pentru ca 18% din accidente sunt provocate de șoferii bauți iar Codul…