- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta in baza careia microintreprinderile si persoanele fizice vor putea sa faca sponsorizari si/sau acte de mecenat sau sa acorde burse private pentru asigurarea finantarii ONG-urilor care sunt furnizori de servicii sociale, acreditate cu cel putin un serviciu social…

- Guvernul va aproba, prin Ordonanta de urgenta, o serie de modificari la Codul Fiscal, printre care și care majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care poate fi alocata ONG-urilor si unitatilor de cult, furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu…

- Guvernul va aproba, prin ordonanta de urgenta, o serie de modificari fiscale, care vizeaza, printre altele, majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care poate fi alocata organizatiilor neguvernamentale si unitatilor de cult, furnizori de servicii sociale acreditati…

- Guvernul urmeaza sa discute in sedinta de joi o ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. "Este un proiect de ordonanta…

- Modificari importante in ceea ce priveste declaratiile si platile efectuate de catre persoanele fizice. Acestea au scapat de depunerea a sapte declaratii dar, in schimb, vor depune o declaratie unica. Platile impozitelor nu vor mai fi facute trimestrial, ci intr-o singura transa. Cei care…

- Vinerea trecuta a fost publicata OUG 18/2018 care aduce modificari foarte importante la Codul Fiscal. Aceasta lege rescrie modul de impunere si declarare a veniturilor realizate de persoanele fizice care obtin venituri din activitati de PFA, drepturi de autor, chirii, dividende, dobanzi.…

- Microintreprinderile care au un capital social minim de 45.000 lei (circa 10.000 euro) si cel putin doi salariati vor putea opta pentru plata impozitului pe profit, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor Publice. "Reglementarile in vigoare privind impozitul…

- O ordonanta de urgenta cu mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro, va fi discutata in sedinta de guvern de joi, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen…

- In 2018, toate persoanele fizice vor primi un cont cu user si parola pe Spatiul Privat Virtual, pentru a-si achita taxele si impozitele, anunta sefa ANAF, Mirela Calugareanu. „Vom avea o provocare chiar pentru implementarea noului mecanism de simplificare la persoane fizice. Este un moment in care trebuie…

- Faptul ca vineri a aparut ​Ordonanta de Urgenta nr. 18/2018 pentru modificarea Codului fiscal și pentru declararea și plata asigurarilor sociale pentru persoanele ce obtin venituri extrasalariale e deja cunoscut. Astazi venim cu o analiza a acestei ordonanțe care aduce multiple modificari in zona impozitului…

- Persoanele fizice care nu obțin niciun fel de venit, dar care vor dori sa beneficieze de servicii medicale in sistemul sanitar de stat, vor plati mai puțin decat in prezent pentru contribuția de sanatate (CASS).

- Guvernul va adopta in sedinta de guvern de joi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica. Premierul Viorica Dancila a spus ca aceasta va usura viata contribuabililor si va eficientiza munca Fiscului. "Inca inainte de preluarea mandatului am promis ca declaratia 600 dispare. Am cerut o…

- a) pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanta conform Codului de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie…

- Sistemul de bonificatii la contributiile sociale Initiatorii proiectului propun reglementarea unui sistem de bonificatii pentru anul 2018, pentru achitarea integrala a obligatiilor fiscale estimate, respectiv a contributiilor sociale obligatorii.Astfel:a) pentru depunerea declaratiei…

- Contribuabilul are obligatia sa calculeze impozitul pe venitul din activitati agricole prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.Contribuabilii care desfasoara activitati agricole pentru care…

- Pentru veniturile din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, agricultura, silvicultura, piscicultura, asocieri cu persoane juridice, investitii si alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate de catre organul fiscal prin emiterea…

- Autoritațile vor sa incurajeze, prin reduceri de taxe, plata anticipata a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice cu venituri independente pentru anul 2018, conform unui proiect de act normativ al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Concret, contribuabilii ar putea beneficia chiar și de…

- Documente atasate: Proiect OUG Cei care obțin venituri din activitați independente, printre care se numara și persoanele fizice autorizate (PFA), vor avea de depus anual o singura declarație fiscala, conform mecanismului pregatit de Ministerul Finanțelor Publice (MFP), care a fost lansat joi in dezbatere…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. Iata cum va arata, potrivit proiectului…

- Persoanele fizice vor depune anul acesta un singur formular privind veniturile realizate, iar de la 31 martie 2019 acest lucru se va putea face exclusiv online, potrivit unui document al Ministerului Finantelor Publice (MFP). În ceea ce priveşte plăţile pe care o persoană trebuie…

- Impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala vor fi retinute la sursa care plateste venitul. Persoana fizica nu va mai fi obligata sa plateasca din propriul buzunar darile la Fisc. In acest sens se va da o OUG spre sfarsitul acestei luni. Actul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anunțat, joi, ca impozitul și contribuțiile sociale pe venit pentru persoanele cu drepturi de autor vor fi din nou reținute la sursa. Guvernul Dancila a decis sa dea o Ordonanța de Urgența prin care impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile…

- Guvernul a decis in ședința de joi sa puna in dezbatere publica Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Aceasta va inlocui controversatul formular 600 și alte șase declarații care trebuiau depuse pana acum. UPDATE ora 18.50: Impozitul pe venit…

- Persoanele aflate in concediu medical primesc mai puțini bani, ca urmare a modificarilor fiscale. Pentru a corecta problema, s-a propus recent intr-un proiect normativ plafonarea temporara a contribuției de asigurari sociale (CAS) aplicata indemnizațiilor de concediu, astfel incat nimeni sa nu aiba…

- Pe baza datelor din Calendarul Obligatiilor Fiscale pe anul 2018, publicat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), principalele termene-limita pana la care trebuie declarate veniturile, respectiv platite taxele si impozitele in acest an sunt urmatoarele: - 26 februarie - ONG-urile si societatile…

- In Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2018 au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale, aplicabile din luna ianuarie 2018, au in…

- De la inceputul acestui an, unul dintre cele mai dezbatute subiecte este cel al formularului 600, formular utilizat pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale si sanatate (CASS). Deputatul social-democrat de Buzau Sebastian Radu face, intr-un comunicat…

- Celelalte doua categorii de persoane fizice care ar putea beneficia de prevederile actului normativ sunt persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele fizice care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca, incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice…

- Ministerul de Finanțe propune ca statul sa suporte plata contribuțiilor sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane, dar numai daca angajatorul majoreaza salariul brut cu cel puțin 20%. Potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat marţi seară de Ministerul…

- ANAF anunta masuri de simplificare a procedurii de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism…

- Ministerul Finantelor Publice informeaza ca pregateste un proiect de act normativ care va stabili un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice, termenul preconizat pentru finalizarea noului mecanism fiind 1 martie 2018. "In contextul prorogarii termenului…

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, se arata intr-un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari…

- Impozitul auto este datorat de orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport ce trebuie inmatriculat/ inregistrat in Romania. Acesta este anual, cu exceptia unor cazuri reglementate in Codul Fiscal, fiind datorat pe perioada cat mijlocul de transport este inmatriculat sau inregistrat…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa introduca posibilitatea ca persoanele care au platit contributii pentru veniturile estimate in Declaratia 600 si nu au realizat aceste venituri sa primeasca sumele inapoi, in urma unei regularizari, a anuntat, marti, ministrul Ionut Misa, la audierile…

- „Am discutat despre Declaratia 600. Am solicitat ca pe 31 ianuarie, in prima sedinta de Guvern, sa adopte o ordonanta pentru amanarea termenului de depunere pana la 1 martie, pentru a le da posibilitatea ca in perioada imediat urmatoare sa mearga pana la eliminarea Declaratiei 600, cu conditia sa gaseasca…

- Persoanele fizice care au imobile in proprietate platesc impozit diferit in funcție de destinația imobilului respectiv, potrivit Codului fiscal. Intr-un fel se pune problema daca imobilul e doar pentru locuit, alta e situația cand nu are scop de locuit. Insa cea mai complicata ipoteza e cea in care…

- Formularul 600 – „Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate” – este prevazut prin OPANAF (Ordinul Președintelui…

- Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei în 2017 trebuie sa depuna, pâna la 31 ianuarie, Declaratia 600, document care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, respectiv contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Potrivit Agenției Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), aproximativ 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției de asigurari sociale de sanatate…

- Conform evaluarii realizate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), a rezultat ca au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 (“Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fata de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice si fata de modul de depunere a Declaratiei 600, aducem cateva precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Am pașit in noul an și ne aflam deja in spațiul revoluției fiscale. Va prezentam cateva dintre schimbarile care au fost facute in acest domeniu. Astfel, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, pentru anumite categorii de firme – cele cu datorii la plata și cele in insolvența – masura plații defalcate…

- Principalele masuri intrate in vigoare de la 1 ianuarie: - Salariul minim brut pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. - Impozitul pe venit scade de la 16- la 10- pentru persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, activitati independente, insa pentru veniturile din dividende se mentine…

- Modificari importante pentru populatie si firme de la 1 ianuarie 2018 Trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor, cresterea salariului minim brut, reducerea impozitului pe venit sau aplicarea sistemului "Split TVA". Principalele masuri pentru angajati intrate în vigoare…