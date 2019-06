Noi misiuni riscante pentru militarii moldoveni: Pentru ce au fost lăudați CHIȘINAU, 03 iunie – Sputnik, E.L. Cel de-al 11-lea contingent al Armatei Nationale a Moldovei va pleca în Kosovo duminica, 9 iunie, cu un mandat de șase luni în KFOR (Forțele din Kosovo), unde va executa misiuni de securitate si paza a obiectivelor militare si de patrulare. © Sputnik / Osmatesco Victor Gaiciuc: Armata este oglinda societații. Cum este țara, așa este și Armata Noul contingent, format din 41 de militari profesionisti, dintre care un ofiter de stat major, sapte genisti si un pluton de 33 de militari, va fi dislocat în baza militara italiana Camp… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 3 iunie – Sputnik, E.L. Alegând vectorul european, Republica Moldova nu trebuie sa arda podurile cu Rusia, iar viitoarea coaliție de guvernare de la Chișinau trebuie sa reprezinte viziunile alegatorilor, alegerile și dorințele lor. Aceste idei au fost exprimate de vicepremierul…

- CHIȘINAU, 3 iun – Sputnik. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ramâne a fi deschis pentru discuții cu privire la crearea unei majoritați parlamentare, dar anunța ca o abatere semnificativa de la deciziile luate de organele colegiale supreme de conducere ale partidului…

- Valuri de reacții au aparut in legatura cu marele concert The Motans, ce a avut loc seara trecuta in municipiul Targu-Jiu, cu ocazia Zilelor Orașului. Daca tineretul a apreciat muzica formației din Republica Moldova, alte persoane mai in varsta, i-au criticat dur atat pe artiști cat și suportul tehnic…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” s-a intors cu premii de la cele doua festivaluri internaționale: Festivalul cu participare internaționala „Mihail Lakatnik” Yambol, Bulgaria și Festivalul Internațional „Sub caciula lui Guguța” Chișinau, Republica Moldova. La Festivalul Internațional „Sub caciula lui Guguța”…

- Un barbat a fost retinut in aceasta seara de ofiterii SIS pe Aeroportul din Chisinau. Potrivit surselor publika.md, acesta ar fi un mercenar, care lupta in Estul Ucrainei. Banuitul a fost escortat la PCCOCS. Mercenarul de 32 de ani este originar din Taraclia si este fost militar in trupele speciale…

- CHIȘINAU, 5 apr – Sputnik. Peste 690 mii de persoane vor primi pensii mai mari cu 5,3%, începând cu aceasta luna, dupa indexarea anuntata din 1 aprilie. Știrea este pozitiva și da bine la TV, doar ca un simplu calcul arata ca, în medie, beneficiarii vor primi cu doar 80 de…

- Ambasadorul Japoniei in Republica Moldova, Masanobu Yoshii, l-a prezentat astazi ministrului Apararii Eugen Sturza pe noul atasat militar acreditat pentru tara noastra, cu sediul la Kiev, locotenent-colonel Daichi Sakamoto.

- "In Parlamentele pe care le reprezentam, e necesar sa promovam formule legislative care sa sprijine dezvoltarea societatilor reziliente, mai ales in statele din prima linie, si, in acelasi timp, trebuie sa fim actori mai hotarati in vecinatatile noastre estice si sudice, pentru a ne asigura ca partenerii…