Noi medalii pentru sportivii vasluieni la Campionatul European de taekwon-do ITF

Deputatul Alfred Simionis, noul presedinte interimar al Tineretului Social Democrat

Deputatul PSD Alfred Simonis a fost ales, luni, in functia de presedinte interimar al Tineretului Social Democrat."Am facut primii pasi in politica alaturi de multi colegi, in TSD, o adevarata familie politica. Tot in TSD am invatat ce… [citeste mai departe]