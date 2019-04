Noi medalii pentru canotoarele din judetul Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Andries a cucerit trei medalii de aur la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia), sambata, in limitele categoriei 49 kg, informeaza Agerpres. Andries s-a impus la stilul smuls cu 87 kg, urmata de Kristina Sobol (Rusia), cu 85 kg, si de frantuzoaica Anais Michel, cu 79 kg. La smuls,…

- Banca Comerciala Romana va organiza in perioada 25-31 martie, cu ocazia Global Money Week, ateliere gratuite de educație financiara cu 24.500 de elevi, in 360 de școli din 50 de localitați din Romania. Profesorii si elevii din județul Satu Mare se alatura acestei campanii. Profesorii de educație financiara…

- Trei zone se disting in geografia Romaniei ca fiind in fiecare iarna cele mai geroase locuri din țara. Intorsura Buzaului, din județul Covasna, este cunoscut ca fiind unul dintre polii frigului din Romania. O alta locație in care frigul e stapan este poziționata chiar in Maramureș. Stația meteo de la…

- Cei 86 de ani de protectie civila in Romania vor fi marcați de pompierii din Gorj prin organizarea unor evenimente, intre care și Ziua Porților Deschise. Salvatorii le vor prezenta oaspeților din tot județul mijloacele de intervenție, miercuri și joi. „Pe 27 februarie, in intervalul orar 11.00-14.00…

- V. Stoica Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a raportat un nou deces cauzat de gripa care a inceput sa faca ravagii in Romania, in special in randul persoanelor care au și alte afecțiuni medicale. Pana ieri, numarul deceselor cauzate de gripa in acest sezon rece ajunsese…

- Peste 1500 de persoane din județul Alba provenind din comunitați marginalizate au fost consiliate ca urmare a implementarii programului: “Prevenirea sarcinii nedorite”, intitulat sugestiv: “Fa copii, doar daca ai loc și pentru ei in viața ta! ˮ, finanțat și coordonat de catre Fundația ˮSERA Romaniaˮ…

- O echipa a Clubului de Inot MASTERS Timișoara a participat la concursul de inot pentru adulți (inot masters), organizat in 19 ianuarie, in orașul Szentes (Ungaria), primul desfașurat in acest an. La competiție, care s-a desfașurat in bazin olimpic (50 m/10 culoare), au participat peste 200 sportivi…

- Alte doua persoane au murit din cauza gripei, un barbat in varsta de 61 de ani din județul Prahova și o femeie de 74 de ani din județul Ialomița, ambii pacienți avand probleme medicale. Numarul deceselor din cauza virusului gripal a ajuns la 26, informeaza Mediafax.Un barbat in varsta de 61…