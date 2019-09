Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a prezentat un proiect pentru combaterea poluarii in Capitala. Gabriela Firea a precizat ca suntem pe locul șase la nivelul poluarii și ca iși...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, o felicita pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, pentru primele masuri privind reducerea poluarii si arata ca este nevoie si de o campanie de educare si constientizare in aceasta privinta. "Bravo, Gabriela Firea! Primele masuri pentru reducerea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a felicitat-o pe Gabriela Firea pentru faptul ca vrea sa ia masuri pentru reducerea poluarii cauzate de masini. Aprecierile lui Tariceanu vin in contextul tensiunilor cu actuala conducere a PSD.

- Guvernul incearca din rasputeri sa „repare” deficitul bugetar urias din primele sase luni, care a ajuns la aproape 20 de miliarde de lei, 1,94% din PIB, din care 1,37 de miliarde de lei provine din bugetul de pensii, propunand o serie de masuri menite sa aduca mai multi bani la stat.

- Andrei Dragomir (17 ani), elev in clasa a XII-a la Colegiul National „Vasile Alecsandri“ din Galati, a impresionat la Olimpiada Internationala de Multimedia cu un clip video, in care a aratat atat frumusetile naturii, cat si distrugerile provocate mediului inconjurator de poluare si actiunile omului.

- F. T. Ieri a fost a șasea zi consecutiva in care locuitori din Baicoi au protestat in strada impotriva poluarii. Motivul ieșirii in strada ne-a fost explicat de catre Ciprian Stuparu – președintele Asociației Eco Natura Comunitații Baicoi – prin urmatorul comunicat: “In ciuda faptului ca Agenția de…

- Pentru fiecare PET adus la Royal Bank of Plastic - stațiile de colectare selectiva de langa Royal Market și Eco Stage, Lidl va dona cate 1 leu pentru renovarea castelului Banffy. Inițiativa face parte din programul Environment First, prin care Lidl și Electric Castle și-au propus sa reduca amprenta…

- Ecotaxa pentru pungi din plastic se majoreaza de la 10 bani la 15 bani pe bucata, a decis marti Executivul, care a aprobat la propunerea Ministerului Mediului un proiect de ordonanta de urgenta pentru reducerea consumului de pungi din plastic. "Aceasta masura este una esentiala pentru…