- Valerian Mihai Ciprian Lucan, fiul doctorului Mihai Lucan, nu s-a prezentat ieri la concursul organizat de Spitalul Județean Suceava, in vederea ocuparii postului de medic urolog, avand șanse foarte mari ca apoi sa fie numit șef al acestei secții. Postul ramane in continuare vacant. http://evz.ro/cazul-lucan-fiul-renuntat-post-sef.html

- Prima prelevare de organe din acest an din tara, in afara celor efectuate la Bucuresti, a fost facuta, in acest weekend, la Oradea. In ciuda scandalul generat de acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan, fost coordonator al Institutului de Transplant Renal din Cluj-Napoca, familia unei bihorence a acceptat…

- Mihai Lucan a ajuns vineri dimineața la Curtea de Apel București, unde urmeaza sa se judece contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei.Pe 22 decembrie, Tribunalul…

- Alexandru Arsinel a ajuns in dimineata zilei de joi la DIICOT, unde va fi audiat in dosarul medicului Mihai Lucan. Alexandru Arsinel urmeaza sa dea explicatii cu privire la operatia de transplant la care a fost supus in urma cu cativa ani, informeaza stirileprotv.ro. Actorul este audiat la DIICOT, ca…

- Rasturnare de situație in cazul profesorului Mihai Lucan dupa acuzații dure și audieri pe banda rulanta in speța in care este anchetat. Potrivit jurnaliștilor de la luju.ro, anchetatorii care au divulgat presei stenograme cu inregistrari, documente și date din dosar pentru a determina arestarea prof.…

- Emil Boc este audiat miercuri dimineața la DIICOT. Primarul Clujului este audiat in legatura cu relatia pe care a avut-o cu medicul urolog Mihai Lucan, anchetat pentru ca ar fi produs pagube de circa 1 milion de euro Institutului de Urologie si Transplant Renal din Cluj. Oameni apropiati…

- Emil Boc este audiat la DIICOT in dosarul medicului Mihai Lucan. Primarul Clujului este audiat in legatura cu relatia pe care a avut-o cu medicul urolog Mihai Lucan, anchetat pentru ca ar fi produs pagube de circa 1 milion de euro Institutului de Urologie si Transplant Renal din Cluj. Primarul municipiului…

- Speța -mai exact acuzațiile aduse- in care este implicat doctorul Mihai Lucan a cutremurat sistemul medical din Romania. Ies la iveala noi detalii incredibile! Mai exact, potrivit jurnaliștilor de la luju.ro, procurorul DIICOT Marian Delcea a cerut arestarea celui mai mare chirurg roman, Mihai Lucan,…

- Medicul Mihai Lucan este cercetat de DIICOT intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane lei, el fiind suspectat ca a transferat ilegal la clinica sa privata aparatura ce apartinea Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca.

- Dupa plecarea lui Mihai Lucan de la Institutul de Urologie si Transplant Renal din Cluj, regulile s-au schimbat. Asta spun medicii de acolo, care precizeaza ca, acum, actul medical nu mai e condiționat de plicul cu bani.

- Dosarul penal in care chirurgul Mihai Lucan, fostul șef al Instititului de Urologie de Transplant din Cluj, este cercetat pentru delapidare se extinde. Primarul Clujului este verificat daca a platit niște operații facute la clinica celebrului doctor

- Ancheta continua in cazul medicului Mihai Lucan Emanuel Ungureanu, deputatul USR care a dezvaluit practicile medicului Mihai Lucan, a fost audiat miercuri timp de mai multe ore la DIICOT. El a afirmat ca are dovezi pentru sustinderea acuzatiilor si a dat liste cu pacienti care au fost…

- Emil Boc sustine ca nu a beneficiat de tratament preferential din partea medicului Mihai Lucan, iar despre contractul de concesiune pentru realizarea clinicii LukMed, acesta afirma ca a fost aprobat de Consiliul Local Cluj-Napoca inainte ca el sa fie ales primar.

- Alexandru Arsinel ii ia apararea medicului Mihai Lucan. Actorul Alexandru Arsinel, care in 2013 a fost supus unei operatii de transplant de catre medicul Mihai Lucan, spune ca nu crede acuzatiile de tentativa de omor care i se aduc doctorului, catalogand drept „oribil” ceea ce i se intampla fostului…

- Povesti cutremuratoare ies la iveala odata cu amanunte din ancheta cu privire la medicul Mihai Lucan. Transplantul se facea preferential, iar sute de pacienti s-au stins pentru ca lor nu le-a venit niciodata randul, scrie Digi24.ro. Un raport al Corpului de Control al ministrului Sanatatii arata ca…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- Mihai Lucan a trecut vineri, pentru putin timp, pe la Sectia 17 Politie din Bucuresti. Medicul trebuie sa se prezinte acolo de doua ori pe saptamana. Este una dintre conditiile controlului judiciar impus in dosarul in care DIICOT il cerceteaza pentru delapidarea Institutului de Urologie si Transplant…

- „Cantaretul cu patru rinichi” – asa cum a fost promovata in 2009 stirea despre transplantul pe care Mihai Lucan i l-a facut artistului Victor Socaciu este un nou exemplu privind neregulile grave din sistemul de transplant romanesc. „Un astfel de transplant, in care sunt donati doi rinichi de copil…

- Socaciu, despre medicul Mihai Lucan: Nu e vorba de niciun tratament preferential Cantaretul Victor Socaciu reactioneaza dupa afirmatiile fostului ministrul al Sanatatii, Vlad Voiculescu, care a spus, marti, intr-o postare pe Facebook, ca mai multe persoane influente ar fi beneficiat de serviciile…

- „Cantaretul cu patru rinichi” – asa cum a fost promovata in 2009 stirea despre transplantul pe care Mihai Lucan i l-a facut artistului Victor Socaciu este un nou exemplu privind neregulile grave din sistemul de transplant romanesc. „Un astfel de transplant, in care sunt donati doi rinichi de copil unui…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.…

- Circa 14 ani au trecut de la prima sesizare privind activitatea ilegala a medicului clujean Mihai Lucan, fostul sef al Institutului de Transplant Renal, si pana la inceperea urmaririi penale. Emanuel Ungureanu, clujeanul de la care a pornit „dosarul Lucan”, povesteste pentru „Adevarul” cum functiona…

- Mihai Lucan este unul dintre cei mai bogati medici din România. Ultima lui declaratie de avere, depusa în luna ianuarie 2017, la încetarea activitatii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, scoate la iveala o avere impresionanta. Lucan are 1,7 milioane…

- Declaratii ale unor pacienti care au avut de a face cu medicul urolog Mihai Lucan au fost date publicitatii dupa perchezitiile facute zilele trecute la Cluj. Mihai Lucan, fiul sau si fostul director al Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, Dan Sanpetreanu, sunt cercetati sub control…

- Medicul Mihai Lucan a declarat la inceputul anului 2017, o suma de 1,7 milioane de euro in 17 conturi bancare, 60% din Lukmed SRL - firma care administreaza una dintre cele mai moderne clinici de urologie din tara -, terenuri intravilane, case si apartamente in Cluj si Bucuresti, bijuterii si tablouri.…

- Pe lânga premierele medicale înregistrate la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, înfiintat în anul 2000 de medicul Mihai Lucan, activitatea desfasurata a cuprins si o serie de ilegalitati care au iesit la iveala odata cu ancheta DIICOT, aflata…

- Dosarul medicului Lucan. Acuzatii de mita si trafic de organe Ancheta procurorilor DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan dezvaluie dedesubturile transplantului de rinichi practicat la ICUTR Cluj-Napoca si mecanismul prin care institutia a fost capusata si adusa in pragul falimentului, dar aduce…

- Procurorii DIICOT arata ca mecanismul pretins nelegal pe care medicul Mihai Lucan și ceilalți membri ai grupului sau infracțional organizat l-au aplicat, respectiv de a opera pacienți identificați in spital la o clinica privata, dar ingrijiți inainte și dupa operații in institutul de stat, a condus…

- Medicul urolog Mihai Lucan, reputat chirurg in domeniul sau de activitate, a fost adus, joi, cu mandat de aducere la DIICOT Structura centrala pentru a da declarații referitor la acuzațiile de delapidare cu consecințe deosebit de grave pe care i le aduc anchetatorii. Dupa sosirea sa și inceperea audierilor,…

- Celebrul urolog Mihai Lucan, medicul care i-a operat pe Ion Iliescu, Emil Boc sau pe Alexandru Arsinel, suspect intr-un dosar de delapidare a Institutului Clinic de Transplant Renal si Urologie din Cluj, spunea despre medicii care conditioneaza actul medical ca „doar printr-o minune am putea curata…

- Doi fosti directori din cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj au fost retinuti in dosarul in care medicul clujean Mihai Lucan este cercetat pentru delapidarea Institutului. Este vorba despre Sanda Baciu, fost director economic, si Dan Sampetrean fost manager al Institutului,…

- Medicul clujean a ajuns in prima parte a zilei la sediul DIICOT, pentru a fi audiat. Nu singur. Conform Antena 3, la audieri a ajuns si fiul medicului. Demersul vine dupa ce deunazi s-au facut cinci perchezitii, inclusiv la locuinta medicului clujean, fost sef al Institutului de Urologie si Transplant…

- Audieri maraton noaptea trecuta la sediul DIICOT din Capitala in dosarul in care profesorul Mihai Lucan este acuzat ca a delapidat un milion de lei din Institutul de Urologie din Cluj. In cursul diminetii, celebrul medic care l-a operat pe Emil Boc, Ion Iliescu si Alexandru Arsinel, va fi adus la Bucuresti. Politistii…

- Profesorul Mihai Lucan, cercetat pentru delapidare. Procurorii spun ca Pionierul transplantului renal din Romania a folosit ilegal la clinica lui particulara medici, asistente, aparatura si materiale sanitare de la Institutul de Transplant de la Cluj-Napoca. Mai mult, ar fi pagubit statul cu cinci milioane…

- La prima ora a dimineții, procurorii DIICOT și polițiștii au descins acasa la profesorul Mihai Lucan, fost director al Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj Napoca. Renumitul medic l-a operat și pe actorul Alexandru Arșinel.

- Perchezitii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj Foto: Arhiva. Procurorii DIICOT efectueaza perchezitii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj. De asemenea, ei perchezitioneaza si locuinta fostilor directori ai Institutului, Mihai Lucan…

- Chirurgul clujean s-a trezit cu procurorii la usa, in aceasta dimineata, inainte de rasaritul soarelui. Reprezentantii DIICOT au venit sa faca perchezitii la domiciliul medicului Mihai Lucan. In cazul de fata se fac nu mai putin de 5 perchezitii, toate in Cluj. Una dintre ele la domiciliul fostului…

- Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, ai Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Române si procurorii DIICOT-ST fac cinci perchezitii la membrii unei grupari infractionale, specializata în comiterea infractiunii de delapidare, cu consecinte deosebit…

- Procurorii DIICOT si politistii de la Investigatii Criminale au descins acasa la primele ore ale diminetii la fostul sef al Insitutului de Urologie si Transplant Renal Cluj. Alte patru locații sunt perchezitionate, trei locuințe și clinica Lukmed, a carei proprietar este tot profesorul Mihai…

