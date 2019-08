Noi manifestaţii pro-democraţie la Hong Kong Orasul din sudul Chinei, care se confrunta cu cea mai grava criza politica de la retrocedarea sa in 1997 de catre Londra, a cunoscut deja opt weekenduri consecutive de manifestatii urmate din ce in ce mai des de confruntari intre mici grupuri radicale si fortele de ordine.



In urma ciocnirilor de sambata seara intre protestatari radicali si politisti in cartierul Tsim Sha Tsui, agentia oficiala Xinhua s-a referit la ''forte abjecte'' care ameninta fundamentele principiului "o singura tara, doua sisteme", sub care s-a facut retrocedarea.



"Guvernul central nu va ramane cu "bratele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

