- Au fost proteste de amploare la Budapesta, dupa ce Parlamentul maghiar a adoptat, într-o atmosfera foarte tensionata, o controversata lege a muncii, pe care sindicatele și opoziția o numesc “legea dreptului la sclavie”. Asta pentru ca sporește semnificativ numarul…

- Mii de prostestatari s-au adunat, miercuri, in fața sediului partidului Fidesz, pentru a protesta fața de „legea sclaviei” aprobatul de Parlamentul Ungar. Parlamentul ungar a aprobat un set de legi controversate: una dintre ele mareste numarul de ore in plus pe care il pot cere angajatorii si a fost…

- Mii de protestatari s-au adunat in fața sediului partidului Fidesz din Budapesta. Aceștia protesteaza la aceasta ora impotriva guvernului condus de Viktor Orban. Politia a mobilizat forte importante pentru a incerca sa controleze demonstratiile. Protestul a inceput spontan in Piata Kossuth pentru…

- Mii de protestatari s-au adunat in fata sediului partidului Fidesz condus de premierul Viktor Orban miercuri seara pentru a protesta fata de asa-zisa lege a sclaviei, conform hvg.hu. Politia a mobilizat forte importante pentru a incerca sa controleze demonstratiile. Protestul a inceput spontan in Piata…

- Aproximativ 5.000 de unguri au protestat sambata, 8 decembrie, la Budapesta fata de așa-numita „lege a sclaviei”, un proiect de lege care le permite angajatorilor sa le ceara salariatilor sa presteze pana la 400 de ore suplimentare pe an. Membri de sindicat si alti protestatari au marsaluit cu bannere…

- Guvernul ungar nu intentioneaza sa cedeze in conflictul sau cu Universitatea Central Europeana (CEU), fondata de omul de afaceri George Soros, a indicat miercuri seful diplomatiei ungare, Peter Szijjarto, cu cateva zile inainte de o data-limita importanta pentru viitorul institutiei, informeaza joi…

- Ordinul privind modificarea și completarea Legii salarizarii, prin care aceste categorii profesionale platite din fonduri publice vor avea salariul marit, a fost aprobat de Comisia de Buget-finanțe a Camerei Deputaților. Protestul biologilor, biochimiștilor și chimiștilor care au acuzat Guvernul de…

- Mii de persoane au protestat vineri seara la Budapesta, in semn de solidaritate cu o universitate fondata de magnatul George Soros. Universitatea Central Europeana a fost fondata de miliardarul George Soros. Reprezentanții instituției afirma ca universitatea este forțata de guvernul Viktro Orban sa…