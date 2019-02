Noi manifestatii ale tinerilor in Franta si Canada, in cadrul miscarii ''Fridays for Future'' legata de schimbarile climatice

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de liceeni au manifestat vineri in centrul orasului canadian Montreal, pentru protectia mediului, in contextul miscarii greviste ''Fridays for Future'' lansate in Suedia si la care s-au alaturat...

- Cateva sute de liceeni au manifestat, vineri, in centrul orasului canadian Montreal, pentru protectia mediului, in contextul miscarii greviste ''Fridays for Future'' lansate in Suedia si la care s-au alaturat elevi din mai multe tari pentru a protesta impotriva lipsei de actiune politica fata schimbarilor…

- Cateva sute de liceeni au manifestat vineri in centrul orasului canadian Montreal, pentru protectia mediului, in contextul miscarii greviste ''Fridays for Future'' lansate in Suedia si la care s-au alaturat elevi din mai multe tari pentru a protesta impotriva lipsei de actiune politica…

- Pentru a treilea an consecutiv, Elveția a fost desemnata cea mai buna țara in care sa traiești, potrivit unui clasament realizat de U.S. News & World Report. Clasamentul anual al publicației se bazează pe răspunsurile a peste 20.000 de participanți la un chestionar, scrie CNBC.…

- Presa cubaneza a informat ca teribilul accident s-a produs dupa ce soferul autocarului a incercat sa depaseasca un alt vehicul, dar a alunecat si s-a rasturnat din cauza vantului puternic si a umditatii carosabilului, scrie presa britanica. Autocarul transporta 22 de turisti din mai multe…

- Schimbarile demografice si tehnologice sunt cele doua tendinte majore care transforma forta de munca, constata studiul Deloitte „Vocea fortei de munca in Europa”, la care au participat peste 15.000 de persoane din zece tari europene, si anume Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Suedia,…

- Pentru a doua oara consecutiv, Ioan Nemțoi participa la Bienala internaționala de arta pe sticla in perioada 1 – 9 decembrie 2018, la centrul cultural comunitar Den Breughel din Haacht (Belgia), cu concursul Institutului Cultural Roman Bruxelles. Ioan Nemțoi va expune doua lucrari la aceasta manifestare…

- Elasmotherium sibiricum, cunoscut ca "unicornul siberian", a disparut in urma cu peste 35.000 de ani din cauza reducerii suprafetei de pasunat din stepa, ca urmare a schimbarilor climatice, potrivit unui studiu australian publicat marti si citat de agenția EFE, transmite Agerpres.