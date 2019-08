Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian Wizz Air a anunțat, marți, o noua ruta de la București, precum și patru noi destinații cu plecare din Timișoara. Potrivit unui anunț al operatorului low-cost, zborurile din București către Edinboroughr, capitala Scoției, încep din 23 decembrie 2019 și…

- Calatorii banateni si nu numai au din aceasta luna la dispozitie patru noi destinații aeriene prin intermediul Aeroportului International Timisoara. Compania aeriana Wizz Air aloca a treia aeronava bazei de la aeroportul Timișoara și va deschide patru destinații noi, cu zbor direct din Timișoara, spre…

- Așa cum a anunțat din luna ianuarie, incepand cu a doua jumatate a anului, compania aeriana Wizz Air, aloca a treia aeronava bazei de la aeroportul Timișoara și va deschide 4 destinații noi, cu zbor direct din Timișoara: Billund (Danemarca), Doncaster/Sheffield (Marea Britanie), Nuremberg și Baden Baden…

- Mai e mai putin de o luna pana cand vor deveni disponibile cateva destinatii noi si interesante de pe Aeroportul International Timisoara. Vor fi operationale noi curse spre Germania, dar si spre Danemarca sau Anglia. Din august, compania aeriana Wizz Air va introduce zborurile spre/dinspre Billund (Danemarca),…

- Dacia pregateste noi modele, a declarat directorul general al Automobile Dacia si al Groupe Renault Romania, Christophe Dridi. Dridi a subliniat că din septembrie 2020 va majora producţia fabricii la 400.000 de maşini, printr-o investiţie de 100 milioane euro. ”Intenţia…

- Romanul Leonard Valter Tudor, in varsta de 20 de ani, a plecat la munca in Marea Britanie. El a prestat o „munca” necinstita, furtul, ajungand imediat la pușcarie. Leonard Valter Tudor a ajuns vineri in Marea Britanie. Sambata a furat, impreuna cu alt roman, dintr-un magazin TK Maxx, din Nottingham.…

- Manhitects, o companie romaneasca care ofera la nivel international servicii de arhitectura de imagine, lanseaza primul album despre costumul barbatesc, "The Art of the Suit" ce isi propune sa devina reperul barbatilor care doresc sa isi construiasca imaginea, avand la baza vestimentatia eleganta.…

- La ora 13.30, la Academia de Tenis de langa Arena Naționala, se lanseaza azi mascota oficiala Euro 2020. La eveniment au fost prezenți Miodrag Belodedici, Dorinel Munteanu, Lucian Sanmartean și Gabriela Szabo. Mascota oficiala EURO 2020, denumita Skillzy, a fost lansata oficial la finalul lunii martie.…