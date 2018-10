Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul Eurobarometru, realizat de Kantar Public arata ca, daca s-ar vota ca Romania sa ramana in Uniunea Europeana, 65% dintre romani ar opta pentru ca țara noastra sa ramana pe drumul european. Procentul este cu doar 1% mai mic fața de media europeana de 66%. Marius Pieleanu a specificat…

- Inca de la inceputul anului, era limpede ca Romania merge cu pasi grabiti spre o dezangajare de 800 de milioane de euro din fondurile europene. Am semnalat acest lucru in presa, din pozitia de disident in cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Ulterior, am demascat si o intreaga manopera frauduloasa…

- Firmele din Romania și alți angajatori vor putea primi subvenții pentru a angaja șomeri și persoane cu dizabilitați, intr-o noua linie de finanțare din fonduri europene, aflata in pregatire, in valoare de 23,5 milioane de euro, susținuta de Politica de coeziune a Uniunii Europene.

- Peste 1.300 de fermieri romani și antreprenori de la sate vor avea la dispoziție credite bancare de 150 milioane de euro, din care 87 milioane de euro de la bugetul Uniunii Europene, prin 4 banci din țara, selectate de Fondul European de Investiții (FEI) primul acord de finanțare in domeniul agricol…

- Universitațile și institutele de cercetare din Romania vor putea obține fonduri europene pentru realizarea și dotarea de laboratoare pentru domenii ca IT, energie sau mediu, printr-o linie de finanțare in valoare totala de 29,4 milioane de euro, susținuta prin Politica de coeziune a Uniunii Europene.…

- 59 milioane de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea ecluzelor de pe canalele Dunare - Marea Neagra și Midia Navodari – Poarta Alba. Acestea din urma asigura conexiunea portului Constanța, de pe litoralul Marii Negre, cu fluviul Dunarea, in regiunea de sud-est a Romaniei. "Proiectul…