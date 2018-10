Stiri pe aceeasi tema

- ''M-am intalnit de trei ori cu Iohannis in CSAT și am purtat doua discuții cand am fost ministru al Apararii. Una dintre ele a fost de doua ore, cand eu i-am spus situația Armatei. Deci e un tip pompos. Cand nu-i convine cate ceva, e agresiv. Aveți exemplu din spațiul public cand ii arunca…

- Romania TV a difuzat, vineri seara, noi inregistrari cu Adrian Țuțuianu. De data aceasta, liderul PSD a fost inregistrat cand vorbea despre Klaus Iohannis”Am vorbit cu Iohannis de trei ori in CSAT și am avut doua discuții in calitate de ministru. Una de aproape doua ore, in care eu i-am spus…

- "Nu am comentat in niciun fel propunerea formulata de Tudorel Toader privind numirea procurorului-sef, pe de alta parte nu putem sa nu tragem concluzia clara ca Tudorel Toader nu este ministrul celor care aplica legea - judecatori, procurori -, nu este ministrul care sa colaboreze loial cu CSM, care…

- Romania TV a prezentat, marți seara, cateva inregistrari audio cu Adrian Țuțuianu, vicepreședinte PSD! Acesta spune ca PSD e un ”partid de maimuțe” pentru ca social-democrații au acceptat sa aiba incredere in Liviu Dragnea la prima nominalizare de premier dupa alegerile parlamentare, cand a fost…

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a declarat luni, inaintea ședinței Biroului Permanent al PSD, ca nu crede ca se va ajunge la excluderea sa din partid. Ea a mai spus ca in spatele demersului ei privind demisia lui Dragnea nu s-a aflat nici președintele Klaus Iohannis, nici serviciile.

- PSD il ataca dur pe Iohannis, dupa participarea la ședința PNL Sibiu: ”Este dispus sa blocheze toata Romania și sa forțeze Guvernul sa mențina ridicate bugetele Serviciilor și cel al Administrației Prezidențiale, a trasmis ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, sambata. Mai mulți europarlamentari…

- Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene si presedinte al Organizatiei Femeilor Social-Democrate, il critica pe presedintele Klaus Iohannis pentru amanarea convocarii CSAT, sustinand ca acesta incearca sa forteze Guvernul sa mentina bugetele ridicate la Serviciile secrete si la Administratia Prezidentiala.…

- Jurnalistul Ion Cristoiu lanzeaza o ipoteza incendiara: președintele Romaniei, Klaus Iohannis a pus serviciile sa orchestreze tulburarile din 10 august 2018?"Ce-a urmarit Klaus Iohannis punind Serviciile sa orchestreze tulburarile din 10 august 2018? Tulburarile din București din ziua…