Stiri pe aceeasi tema

- Bineinteles ca este vorba despre Adrian Țutuianu, protagonistul unor dezvaluiri din ultimele saptamani despre modul in care PSD este condus si despre dedesubturile care guverneaza viata de partid. Trebuie spus ca actualele inregistrari sunt spectaculoase prin modul in care dezvaluie discutiile si negocierile…

- Cu doar cateva ore inaintea ședinței Comitetului Executiv, in care se va discuta inclusiv despre excluderi, in presa au aparut noi stenograme de la Dambovița, cu Adrian Țuțuianu. In aceste stenograme, Țuțuianu susține ca se așteapta ca Liviu Dragnea sa fie condamnat, dar și ca planul lui Klaus Iohannis…

- Romania TV a prezentat, marți seara, cateva inregistrari audio cu Adrian Țuțuianu, vicepreședinte PSD! Acesta spune ca PSD e un ”partid de maimuțe” pentru ca social-democrații au acceptat sa aiba incredere in Liviu Dragnea la prima nominalizare de premier dupa alegerile parlamentare, cand a fost…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marti, intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanta CE in Romania.

- Negociatorul-șef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marți, intrevederi cu președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și cu președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanța CE in Romania, informeaza Mediafax.Principala…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene, Michel Barnier, va avea, marti, intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, informeaza Reprezentanta CE in Romania.

- Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, aflat in vizita in Romania in perioada 18-20 septembrie, se intalneste miercuri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila. Miercuri…

- "Suspendarea presedintelui Klaus Iohannis - tot mai depasit de cerintele si demnitatea functiei pe care o ocupa - este o decizie de maxima responsabilitate, care presupune o evaluare atenta a posibilelor riscuri si consecinte. Declansarea procedurii de suspendare, intr-o societate profund divizata,…