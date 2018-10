Stiri pe aceeasi tema

- Romania TV a difuzat, miercuri seara, alte inregistrari cu Adrian Țuțuianu.”Au mai luat cuvantul, ca sa știți, Olguța Vasilescu, care dadea lecții. I-am spus cam așa: pe vremea comuniștilor era un dicton: ”fie prostul cat de prost, mintea vine dupa post!”. I-am spus ca face parte din categoria…

- Noi inregistrari cu Adrian Țuțuianu, din spatele ușilor inchise, au fost prezentate cu puțin timp in urma la Romania Tv. "Olguța Vasilescu care dadea lecții pe nu știu ce și va spun ca i-am spus cam așa, ca pe vremea comuniștilor era un dicton: Fie prostul cat de prost, mintea vine dupa post",…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, a fost surprins insultandu-si colegii de partid. Potrivit inregistrarilor, Adrian Tutuianu a precizat ca PSD s-a comportat precum „un partid de maimute”,...

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, unul dintre semnatarii declaratiei prin care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, spune, conform unor fragmente din inregistrari prezentate marti seara de Romania TV, ca PSD s-a comportat precum "un partid de maimute", deoarece…

- Adrian Țuțuianu a fost inregistrat cand iși numea colegii din PSD ”maimuțe”! Liderul PSD a declarat, la Romania TV, ca tot ce a spus a fost in diferite intalniri cu primarii și consilierii locali din Dambovița.”Vad ca se ocupa alții de mine, nu poți sa mai ai nicio certitudine ca ce spui intr-o…

- Dambovițeni sunt așteptați la vot . Cele 432 de secții de votare de la nivelul județului Dambovița s-au deschis sambata, la ora 07.00, 428.940 de dambovițeni sunt așteptați la urne, la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei.Cetațenii sunt chemați sa raspuna cu „Da”…

- Gabriela Firea a declarat vineri, dupa opt ore de sedinta a Consiliului Executiv PSD, ca s-a supus la vot doar un punct din scrisoarea nemultumitilor, iar votul a fost: 10 voturi ca Liviu Dragnea sa faca un pas lateral, 39 sa continue si o abtinere. Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, dupa sedinta…

- Autoritatile municipiului Targoviste , conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Dambovita, parlamentarii Claudia Gilia si Adrian Tutuianu, sefi de institutii deconcentrate , pastreaza cu sfintenie traditia, ca in fiecare an, si au participat la deschiderea anului școlar, fiind in mijlocul elevilor…