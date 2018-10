Stiri pe aceeasi tema

- O a treia inregistrare audio a fost facuta publica, joi seara de Romania TV, in care Adrian Tutuianu povestea, intr-o intalnire la Gaesti, ca secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, ar da telefoane in teritoriu. In replica, Stefanescu spune ca este o "inventie totala".

- Conform inregistrarilor prezentate in emisiunea lui Victor Ciutacu, Țuțuianu acuza ca secretarul general adjunct al PSD dadea telefoane in teritoriu. Codrin Ștefanescu a replicat rapid. ”Credeți ca m-a injurat vreodata, așa, barbatește in fața? Ma mira, de ceva timp, domnul Țuțuianu. Domnul…

- Romania TV a prezentat o inregistrare in care Adrian Țuțuianu le-a spus unor primari și consilieri din PSD ca are informații conform carora tatal și fratele uneia dintre femeile-ministru din Guvern vor primi o decizie definitiva intr-un dosar de evaziune fiscala. Vicepresedintele PSD face referire…

- Romania TV a prezentat, marți seara, cateva inregistrari audio cu Adrian Țuțuianu, vicepreședinte PSD! Acesta spune ca PSD e un ”partid de maimuțe” pentru ca social-democrații au acceptat sa aiba incredere in Liviu Dragnea la prima nominalizare de premier dupa alegerile parlamentare, cand a fost propusa Sevil…

- Liviu Dragnea a venit la sedinta insotit de premierul Viorica Dancila, ministrul de Interne, Carmen Dan, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, presedintele CJ Vrancea, Marian Oprisan si deputatul Mircea Draghici. Intrebat inaintea sedintei daca urmeaza revocari, Dragnea a negat.…