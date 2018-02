Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dezvaluirilor si al inregistrarilor cu procurorul DNA Prahova, Mircea Negulescu, este unul imens. Acum, deputata PSD, Andreea Cosma iese la rampa. Aceasta spune ca procurorul sef DNA Prahova, Lucian Onea i-a cerut sa il denunte pe seful PSD, Liviu Dragnea, dar si pe Sebastian Ghita. Mai…

- Deputatul PSD, Andreea Cosma, a anunțat ca pe numele șefilor DNA Prahova a fost depusa o plangere penala la Parchetul General. Este vorba de Mircea Negulescu , la data faptelor procuror in cadrul DNA Prahova, pe numele lui Onea Lucian, la data faptelor șef serviciu in cadrul DNA Prahova, pe numele…

- Emisiune exploziva duminica seara, pe Antena 3, prezentata de Mihai Gadea si Mircea Badea! Cei doi au anuntat, la editia speciala a emisiunii, ca vor prezenta dovezi cu falsificare de probe, plantare de documente in masina si fabricarea unui dosar care viza un prim-ministru al Romaniei! ”Martori falsi”,…

- Vlad Cosma a iesit la inaintare cu declaratii soc, dar si cu inregistrari bomba cu procurorul Mircea Negulescu, care, spune el, scot la iveala cum procurorul avea ordin sa fabrice probe.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT: Mii de oameni cer DEMITEREA Monicai Macovei din Parlamentul European…

- Fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, intr-un interviu acordat Antena 3 a rupt tacerea si a declarat ca dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma a decis sa discute cu avocatii sai si sa depuna o plangere penala. El sustine ca procurorul Augustin Lazar ar trebui sa intervina si sa dovedeasca ca "nu-i…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, iese la rampa cu inregistrari bomba, in care dezvaluie cum procurorul DNA Ploiesti Onea i-ar fi cerut sa modifice documente, probe care ar fi fost folosite ulterior in dosarul lui Sebastian Ghita.Citeste si: Noi INREGISTRARI SOCANTE cu procurorul Negulescu:…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…

- Acțiunile unei procuroare DNA au revoltat-o la culme pe Ingrid Mocanu. Din spusele fostei șefe ANRP reiese faptul ca aceasta este un om de baza și chiar ocupa o funcție de conducere, insa, cu toate acestea, modul in care iși exercita funcția este unul ilegal.

- Procurorul Radu George Bucurica are un dosar stufos. Conform Antena 3, pe numele sau au fost inregistrate 60 de plangeri penale pentru harțuire și alte fapte de acest gen. Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta de Curte de Casație și Justiție a dispus, luna trecuta, incetarea delegarii…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, la o dezbatere privind frauda in achizitii publice, referitor la clasarea dispusa in Microsoft, ca interventia prescriptiei nu este doar vina procurorilor, mentionand ca parchetul a fost sesizat la 9 ani dupa comiterea faptelor.

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a afirmat marti ca eforturile institutiei de consolidare a capacitatii de combatere a criminalitatii organizate au fost subminate de agenda legata de dezbaterile pe marginea legilor Justitiei, adaugand ca atacurile la adresa Ministerului Public nu fac…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti ca exista o problema in legatura cu informatiile primite de procurori de la Politie, iar unul dintre motive ar putea fi schimbul de generatii, in urma pensionarii a 17.000 de politisti in ultimii cinci ani.Cu ocazia prezentarii…

- Dupa ce in spatiul public s-a vehiculat, in ultimele ore, ca un dosar in care apare numele lui Omar Hayssam – cel privind Intreprinderea de piese radio si semiconductori (IPRS) Baneasa – ar fi fost clasat in urma prescriptiei, procurorul DNA care a instrumentat dosarul in cauza, Mihaiela Moraru Iorga,…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, sa il excluda din magistratura pe procurorul DNA Mircea Negulescu, faimosul „Portocala" de la Ploiesti, cel care l-a arestat preventiv pe cumnatul lui Victor Ponta si l-a anchetat...

- Decizia de astazi de excludere din magistratura a fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu, l-a facut pe Victor Ponta sa iasa la atac. Fostul premier 'a dat de pamant', pur si simplu, cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, pe care o considera vinovata de mentinerea celui poreclit 'Portocala' in…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Andreea Cosma a depus plangere penala impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu, cunoscut drept procurorul Portocala, si a altor patru persoane, ofiteri si subofiteri de politie judiciara in cadul SIF-1.P.J. Prahova, si cere daune in valoare de 1,5 milioane de euro. Deputatul PSD ii acuza pe acestia…

- Andreea Cosma a depus plangere penala impotriva procurorului DNA Mircea Negulescu, cunoscut drept procurorul Portocala sau Don Juan-ul de la DNA- dupa ce tatalui, mai exact lui Mircea Cosma, fostul președinte al CJ Prahova ii facuse dosar, iar fiicei sale ii trimitea mesaje de amor- si a altor patru…

- O cunoscuta deputata joaca tare. Vrea sa-l distruga pe celebrul fost procuror DNA, Mircea Negulescu, zis și Portocala. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Andreea Cosma a anunțat ca a epus plangere penala impotriva lui Portocala. Aceasta a fost inregistrata chiar la procurorul…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, ca o parte dintre inculpati au facut atacuri asupra justitiei, au demonizat procurorii si judecatorii si si-au dat seama ca singura solutie de scapare este aceea de a fugi din tara."S-au speriat si au fugit.…

- Fostul premier al Romaniei Victor Ponta va fi citat de instanța suprema pentru a da o declarație de martor in dosarul in care Sebastian Ghița este judecat pentru fapte de corupție in legatura cu intervenții la capii poliției prahovene. La termenul de luni al procesului judecatorii au audiat mai mulți…

- Fostul vicepreședinte al ANAF, Romeo Nicolae, a fost achitat definitiv intr-un dosar instrumentat de procurorii DNA Ploiești, fara probe, ci doar pe baza unui denunț. Curtea de Apel Ploiesti a desființat dosarul facut de DNA Ploiesti, structura condusa de procurorul Lucian Onea, fostul șef al celebrului…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, in jurul orei 03.40, la o casa particulara in comuna Baltesti, sat Izesti, judetul Prahova.Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca pentru limitarea efectelor incendiului si pentru lichidare s a intervenit…

- Primarul orasului Sinaia, Vlad Oprea, aflat la al treilea mandat si trimis in judecata intr-ub dosar de luare de mita a fost achitat, in prima instanta, de Curtea de Apel Ploiesti. In acelasi dosar, secretara orasului, Beatrice Radulescu, a fost de asemenea achitata, in timp ce judecatoarea Ruxandra…

- Dosarul Revolutiei ar putea fi afectat de modificarile care ar urma sa fie aduse Codurilor penale, a declarat procurorul general Augustin Lazar, el precizand ca este vorba, in cauza, de inregistrari documentare importante facute acum 27 de ani. „Ar putea sa fie foarte serios afectat. Evident ca avem…

- Procurorul militar Marian Lazar a anunțat, luni, ca s-a avansat substanțial in dosarul Revoluției. Anchetatorii au identificat sursa zgomotului din timpul ultimului discurs al dictatorului Nicolae Ceaușescu, dar și faptul...

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputaților și Senatului, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, va incepe luni dezbaterea tuturor amendamentelor formulate de parlamentari la Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Sunt zeci de amendamente, unele dintre ele de-a dreptul letale pentru justiție.…

- Tudor Chirila, una dintre vocile cele vehemente impotriva atacului dat de PSD-ALDE la adresa justitiei, spune ca parlamentarii Puterii sfideaza Europa si valorile democratice si calca totul in picioare cu o "putere demna de regimul Ceausescu"."Ei ii sfideaza pe cei care au inteles planul de…

- Augustin Lazar a declarat, vineri, ca modificarile aduse legilor justitiei sunt menite sa slabeasca independenta procurorilor, precizand ca o consultare a Comisiei de la Venetia este obligatorie si ca are parghiile legale pentru a incerca impiedicarea adoptarii actelor.

- In cele din urma politistii au fost nevoiti sa il incatuseze. L-au dus la unitatea sanitara pentru a-i preleva probe de sange pentru ca a refuzat sa sufle in etilotest. Si recoltarea de probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei a fost refuzata de sofer. Ba mai mult, in unitatea medicala a…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a acordat un interviu pentru Euronews, in care vorbește despre legile justiției. Ea susține ca adoptarea acestor legi va impune controlul politic asupra procurorilor și, totodata, precizeaza ca in Romania s-a format o masa de politicieni și oameni de afaceri…

- CSM sesizata in legatura cu declaratiile lui Calin Popescu-Tariceanu Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Foto: Agerpres. Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa înceapa o serie de verificari…

- "Exista o serie de ingrijorari la nivelul oamenilor de afaceri cu privire la asa zisa reforma fiscala impusa de PSD. Sunt masuri care au creat incertitudini de natura sa afecteze increderea investitorilor, fapt care se repercuteaza si aici in economia judetului dumneavoastra", a spus președintele.…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cere CSM sa faca verificari cu privire la atacurile constanete la adresa institutiei lansate de catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. DNA spune ca gravitatea atacurilor lui Tariceanu sporeste zi de zi si, in pofida faptului ca, prin hotarari…

- Romania TV a prezent in exclusivitate în aceasta seara, in cadrul emisiunii moderate de Victor Ciutacu, o inregistrare bomba in care procurorul Mircea Negulescu - sustinut de Laura Kovesi la CSM - poarta un dialog cu un barbat a carui voce apare ca fiind modificata, in care "Portocala" este infuriat…

- Iesire halucinanta a vedetei Romania TV, Victor Ciutacu. Imediat dupa prezentarea unei noi inregistrari incendiare cu cel poreclit Portocala, Ciutacu a avut o iesire fara precedent. Mircea Negulescu spunea ca vrea sa-i bage intr-o celula cu violatori atat pe Ciutacu, dar si pe Sebastian Ghita.Mai…

- Au iesit la iveala noi inregistrari incendiare cu fostul procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu. Intr-o inregistrare prezentata in direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu acesta lansa o serie de injuraturi si invective la adresa lui Ciutacu, dar si a lui Sebastian Ghita.Citește…

- Reprezentantii Ministerului Justitiei au precizat, intr-un raspuns la solicitarea Agentiei Mediafax ca, potrivit deciziei CEDO cu privire la conditiile din penitenciare, intregul calendar de masuri menite sa rezolve problemele din detentie va fi transmis la 25 ianuarie 2018. Astfel, in urma…

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata astazi de Guvern, cu incadrarea in deficitul bugetar de 2,96% din PIB și avand in vedere datele ce argumenteaza posibilitatea unei creșteri economice de 6,1% fața de 5,6% cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare și de 5,2%, estimare…

- Dupa inregistrari cu Mircea Negulescu si alti procurori din DNA, iata ca acum apar alte inregistrari cu procurori si de la alte parchete. Omul de afaceri Razvan Dimoftache prezinta la Romania TV niste inregistrari cu procurorul sef al Parchetului Curtii de Apel Constanta, Gigi Stefan Valentin. In inregistrare,…