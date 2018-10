Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD la nivel național și președinte al PSD Dambovița, senatorul Adrian Țuțuianu, le-a spus colegilor sai care a fost rațiunea pentru care el alaturi de Gabriela Firea și vicepremierul Paul Stanescu au semnat scrisoarea prin care i-au solicitat lui Liviu Dragnea sa demisioneze din…

- Liviu Dragnea e nociv pentru Romania și e o vulnerabilitate pentru PSD, dar ”puciștii” Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu sunt trei dintre cei mai nocivi și lipsiți de caracter și de calitați oameni din partid, crede Traian Basescu.

- Deja celebra scrisoare asumata de vicepresedintii Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu continua sa iste reactii publice in taara pesedista. Cu o zi inaintea Comitetului Executiv, in care se asteapta sa se transeze nemultumirile exprimate in documentul respectiv, dar nu numai de catre cei…

- Senatorul Niculae Badalau, lider al PSD Giurgiu, spune ca se raliaza scrisorii semnate de Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu, prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea, deoarece PSD și guvernul au devenit vulnerabile pentru ca au un lider...

- In urma cu cateva minte, Liviu Dragnea a facut cateva scurte precizari dupa aparitia in spatiul public a scrisorii semnate de Firea, Stanescu si Tutuianu. Chiar daca sustine ca nu a citit in intregime “epistola” asumata public de catre vicepresedintii Gabriela Firea, Paul Stanescu si Adrian Tutuianu,…

- Reacție prompta din ALDE dupa ce scrisoarea care a zguduit PSD a devenit publica.Conform Romania TV, ALDE programase o ședința de partid in cursul acestei saptamani. Imediat dupa apariția scrisorii anti - Dragnea semnate de Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu, ALDE a decis ca…

- Președintele PSD Brașov, Marius Dunca, a reacționat dur dupa scrisoarea anti-Dragnea semnata de Gabriela Firea, Adrian Țuțuianu și Paul Stanescu, spunand ca nu ințelege aceasta dorința de putere.„Ar trebui discutata in CEx și nu sa ieșim public. Ce am rezolvat cu aceasta scrisoare publica,…

- Vicepresedintii PSD Paul Stanescu si Adrian Tutuianu, prezenti, joi, la Conferinta Judeteana de alegeri a filialei Giurgiu, au transmis mesaje de unitate pentru partid. "Consider foarte important la acest moment sa ramanem uniti, sa avem majoritate parlamentara, sa avem guvern pana in 2020 pentru ca…