- Libertatea a reușit sa afle, in exclusivitate, amanunte incredibile despre inginerul roman disparut in urma cu o luna in Istanbul. Cand a fost gasit pe o strada din cartierul Beșiktaș, Salvatore Popescu era imbracat cu hainele din ziua dispariției, nu mai avea acte, bani și nici verigheta. A supraviețuit…

- Inginerul din Ploiești, disparut in urma cu o luna in Istanbul, a fost gasit. Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in cursul nopții de 25 spre 26 septembrie, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a reușit repatrierea cetațeanului roman care a fost dat disparut in orașul…

