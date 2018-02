Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca legea de modificare a functionarii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) este constitutionala, astfel, parlamentarii gasiti in conflict de interese in perioada 2007-2013 scapa de interdictii. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca sunt…

- Perioada de amortizare din chirie a unei investitii imobiliare este in prezent de 15 ani, cifra care indica o rentabilitate ridicata a acestor plasamente, arata un studiu al companiei de brokeraj bancar Kiwi Finance. „Numarul de locuinte din Romania raportat la o mie de locuitori este…

- Procurorii anticoruptie au dispus joi clasarea cauzei fata de fostii ministri Dan Nica, Silvia Adriana Ticau si Alexandru Athanasiu cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, cauza a fost clasata pe motiv ca faptele au fost…

- Managerii se aștepta la creșteri de prețuri in primele trei luni ale anului in curs arata un studiu al INS. Vizate sunt industria constructoare, serviciile, comerțul cu amanuntul și industria prelucratoare. Managerii se aștepta la creșteri moderate ale prețurilor in primele trei luni ale anului in curs,…

- Doar ancheta polițiștilor poate stabili ce s-a intamplat in cazul morții tanarului de 24 de ani peste care s-a prabușit, toamna trecuta, poarta de intrare in Timișoara, de pe Calea Lugojului. Primarul Nicolae Robu a declarat, vineri, ca nu a avut nicio implicare in proiectul de „cosmetizare” a respectivei…

- Exporturile de arme ale Germaniei au crescut semnificativ in ultimii patru ani sub guvernul de mare coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, livrarile spre tarile din afara NATO si UE fiind cu aproape jumatate mai mari comparativ cu perioada precedentei administratii, relateaza DPA, conform agerpres.ro. …

- 40% dintre romani considera ca perioada comunista a fost cea mai buna din istoria Romaniei moderne. Procentul nostalgicilor este totuși in scadere fața de anii precedenți, cand aproape jumatate dintre romani considerau perioada comunista una buna. Datele sunt cuprinse intr-un sondaj realizat de Centrul…

- PornHub, cel mai mare site cu clipuri pentru adulți din lume, a publicat datele de trafic din timpul și de dupa alerta falsa de atac cu rachete din Hawaii iar rezultatele sunt cel puțin interesante. Datele arata ca traficul lor a cazut cu 80% in momentul in care a fost lansata alerta cu racheta din…

- Potrivit datelor Direcției Județene de Statistica Brașov, indicele productiei industriale a crescut cu 6,7% in primele 11 luni ale anului trecut comparativ cu aceeași perioada a anului 2016. In luna noiembrie 2017 comparativ cu luna anterioara, indicele productiei industriale calculat ca serie bruta,…

- Opoziția parlamentara susține ideea alegerilor anticipate, dar rezultatul unui asemenea demers nu ar avea un final cu mult diferit fața de situația actuala, conform unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Potrivit cercetarii…

- SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI LOCAL AIUD organizeaza concurs de recrutare, in data de 15.02.2018, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Economic, Tehnic,…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului anterior. Datele publicate in…

- Nicoleta Dumitrescu Ca si in anii precedenti, contribuabilii ploiesteni isi mentin, si in 2018, statutul de bun-platnici la achitarea taxelor si a impozitelor locale. Dovada stau datele statistice ale Serviciului Public Finante Locale Ploiesti care releva faptul ca, in perioada 4-10 ianuarie, zilnic,…

- Barbatul reținut luni seara pentru crima comisa duminica, la Stejari, a fost scos din arest, pentru a fi prezentat in fața instanței cu propunere de arestare preventiva. Tribunalul Gorj a decis, aseara, ca Dumitru Savu sa se intoarca dupa gratii, pentru o perioada de 30 de zile. …

- Datele furnizate de INS arata ca importurile pe perioada ianuarie-noiembrie 2017 au inregistrat o creștere de 12,3% fața de aceeași perioada a anului 2016. Pe de alta parte și exporturile au inregistrat o creștere de 9,5%, prea puțin pentru a diminua din deficitul comercial (diferenta dintre…

- Sony Interactive Entertainment (SIE) anunța rezultatele în materie de vânzari realizate în sezonul sarbatorilor de iarna pentru sistemele PlayStation 4 (PS4) și jocurile compatibile cu aceasta platforma. Peste 5,9 milioane de unitați PS4*1 au fost achiziționate în…

- In perioada 1.I-30.XI 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,5%, respectiv cu 12,3%, comparativ cu perioada 1.I-30.XI 2016, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica.  In perioada 1.I-30.XI 2017 exporturile FOB au insumat 58146,8 milioane euro, iar importurile…

- Peste 1.500 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate aproape 150 de amenzi, a caror valoare depaseste 100.000 de lei. In perioada 27 decembrie 2017 - 2 ianuarie 2018, sub coordonarea…

- Fostul impresar de fotbal Victor Becali a parasit, joi seara, Penitenciarul Jilava si a declarat ca a fost ”o perioada grea”, precizand ca a ispasit mai mult de 95 la suta din pedeapsa. Becali a afirmat ca nu-l mai intereseaza fotbalul, precizand ca timpul va demonstra care a fost adevarul in Dosarul…

- În perioada 25 – 28 decembrie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de catre Serviciul Vamal au constituit 272,6 mln lei, fiind perfectate per total 6 307 de declarații vamale. Pentru anul 2017, volumul colectarilor la bugetul de stat se cifreaza la 20 mlrd 373 mln…

- Ministrul Afacerilor Interne a anuntat, miercuri, ca expertiza tehnica a fost finalizata in dosarul deschis la Parchetul General pentru infractiunea de violare de domiciliu dupa ce Carmen Dan a gasit in casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns intr-o priza.

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare din Cernavoda, a incheiat un contract in valoare de 59,92 milioane lei pentru ”utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane – utilizare apa din Dunare” pentru cele doua reactoare ale centralei in anul 2018,…

- Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, in zilele de 25 si 26 decembrie, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 15 grade Celsius, in partea de sud a tarii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- ANAF verifica averea lui Sebastian Ghița din perioada 2011-2014. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat ca va incepe verificarea situației fiscale dintr-o perioada de patru ani, din 2011 pana in 2014. „Aceasta adresa poate fi consultata de titular la sediul organului fiscal emitent,…

- Doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj au fost retinuti pana acum in dosarul care este implicat si medicul Mihai Lucan, insa audierile continua, mai ales ca medicul inca nu a sosit la sediul DIICOT, au declarat surse judiciare. Conform surselor citate, este vorba despre…

- In jur de 7.988 de migranti ilegali tunisieni au putut intra pe teritoriul italian in 2017, a anuntat sambata Forumul tunisian pentru drepturile economice si sociale (FTDES), informeaza duminica agentia Xinhua, transmite AGERPRES . Datele, care fac referire la perioada din ianuarie pana in noiembrie,…

- Media Galaxy le-a trimis un e-mail tuturor clientilor care au comandat produse din oferta incredibila, subliniind ca preturile au fost afisate in mod eronat, cerandu-si totodata scuze pentru faptul ca nu va putea onora respectivele comenzi. Totusi, Media Galaxy a oferit vouchere de cate 50 de lei…

- Parlamentarii USR din comisia speciala pentru legile din sfera justitiei au avertizat joi cu privire la urmarile pe care le-ar avea modificarile la Codul de procedura penala si Codul penal propuse de cei de la PSD, ALDE si UDMR, una dintre acestea fiind, potrivit acestora, faptul ca nu s-ar mai putea…

- Tanarul, aflat acum in Franța, a povestit ca l-a cunoscut pe preot cand inca nu implinise 13 ani, scrie antena3.ro. "L-am cunoscut pe Pomohaci in 2001, inca nu aveam nici 13 ani și l-am cunoscut prin sora mea. Ea muncea la camp pentru Pomohaci in vremea aia. Ea nu avea nici cea mai mica idee…

- Rata anuala a inflatiei a atins cel mai mare nivel din august 2013, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august…

- Meteorologii estimeaza in urmatoarele doua saptamani o vreme relativ normala pentru aceasta perioada, cu valori termice in mare parte pozitive pe timpul zilei, respectiv cu temperaturi nocturne sub zero grade, cu nopți mai reci intre 20 și 22 decembrie, in timp ce precipitațiile se vor semnala pe arii…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme in regiuni din tara, pentru perioada 11 noiembrie – 24 decembrie. In Transilvania, vremea va fi neobisnuit de calda pentru aceasta perioada, cu valori maxime pana la 15 grade Celsius, in prima saptamana de prognoza. Apoi, temperaturile…

- Șefa de la Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Hunedoara, a fost trimisa in judecata pentru infractiuni de coruptie, savarsite in perioada 2010 – 2013. Florinda Craciun a fost acuzata de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete,…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, marti, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Datele…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a precizat printr-o postare pe pagina sa de Facebook ca orientarea și consilierea școlara trebuie imbunatațita, iar structura examenului de bacalaureat și perioada de susținere a probelor trebuie regandite. Iata și mesajul postat de ministrul Educației: ”Datele statistice…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Liviu Pop prezinta o statistica a absolventilor de liceu si a celor care au promovat Bacalaureatul, care nu este deloc imbucuratoare. "Datele statistice indica urmatoarele: in anul scolar 2014-2015 am avut 191.447 absolventi ai invatamantului liceal; dintre acestia…

- Romanii beneficiaza de o minivacanța de patru zile in perioada 30 noiembrie – 3 decembrie 2017. In acest context, Polița Romana vine cu o serie de sfaturi pentru un plus de siguranța. Sfaturile Poliției pentru romanii care pleaca in minivacanța de 1 Decembrie De ce trebuie sa țineți cont atunci cand…

- Dosarul in care 11 inculpați sunt judecați pentru finanțarea fostei echipe Poli in perioada 2008-2011 de catre administrația locala din acea perioada stagneaza din cauza unei martore, ce nu poate fi gasita. Este vorba despre Sorina Chira, fosta angajata a clubului sportiv, pe care autoritațile judiciare…

- 30 iulie 1985. Multimea adunata spontan privea tacuta la barbatul pus in lanturi inconjurat de militieni in civil. Cortegiul a plecat din fata casei de cultura din Deva si, pe jos, a refacut traseul pe care omul in lanturi l-a parcurs la 19 iulie 1985. Barbatul incatusat si gardienii sai s-au …

- Salariile nete, impozitele și contribuțiile aferente rezultate ca urmare a efectului indus de dezvoltarea zonei economice, de birouri și rezidențiale Baneasa reprezinta peste 742 milioane euro. Cheltuielile pentru achiziții sunt estimate la peste 580 milioane de euro. Baneasa Developments…

- Detalii noi despre dosarul mortii Madalinei Manole. Taximetristul care i-a vandut Furadan prietenei Madalinei Manole, substanta cu care s-a sinucis artista, a fost liberat de cateva zile din inchisoare.

- "Tot ce face DNA in ultima perioada este limpede ca lumina zilei ca face justitie selectiva. DNA a devenit un jalnic instrument politic. Din ce in ce mai multi romani vad asta, este grav pentru ca duce la lipsa increderii intr-o institutie fundamentala- justitia. Face mult rau si asupra imaginii…

- Asiguratorul Omnia Turism anunța ca persoanele afectate de situația financiara a agenției de turism inca mai pot depune dosare de despagubiri. Pana in prezent au fost depuse 2.195 de dosare, iar cuantumul despagubirilor nu va depași 50.000 de dolari. Reprezentanții Omniasig Vienna Insurance Group au…

- Luminitele se sarbatori se aprind de sambata seara in sectorul 4, iar Parcul Lumea Copiilor se transforma in "Oraselul lui Mos Craciun", potrivit unui comunicat al autoritatii locale. "Feeria sarbatorilor de iarna va cuprinde Sectorul 4 inca de sambata seara, cand luminitele care impodobesc…

- Economia romaneasca a accelerat in al treilea trimestru al acestui an, inregistrand un avans de 8,8%, pe serie bruta, fata de aceeasi perioada din 2016, arata primele estimari publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), care depasesc sensibil prognozele analistilor. Datele publicate…

- Desi va debuta peste trei zile, pe site-ul Targului National de Turism al Romaniei puteti sa cititi cum cei 15.000 de vizitatori prezenti la eveniment au fost captati de ofertele si destinatiile turistice prezentate.

- Perioada minima de deconectare daca avem facturi restante la energie electrica este de 50 de zile lucratoare. De asemenea, pentru neplata facturilor de gaze naturale, perioada minima de deconectare este de 45 de zile lucratoare. Consumatorii de energie electrica și gaze beneficiaza de cele mai relaxate…