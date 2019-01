Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100.000 de euro s-au strans deja sambata dimineata, in cadrul unei actiuni lansate pentru reluarea cautarilor fotbalisului Emiliano Sala, disparut luni seara, informeaza News.ro.Strangerea de fonduri a fost lansata online vineri seara, la initiativa familiei si apropiatilor lui Emiliano…

- Atacantula argentinian Emiliano Sala (28 de ani) se indrepta de la Nantes la Cardiff, noua sa echipa din Premier League. Avionul sau a disparut de pe radar deasupra Canalului Manecii și nu a mai ajuns la destinație! Ce știm pana in acest moment: a fost confirmat oficial ca in avionul privat se aflau…

- Cautarile avionului disparut de pe radare deasupra Canalului Manecii, in care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala, au fost reluate, miercuri dimineata, informeaza BBC, care citeaza politia din Guernsey.

- Poliția din Guernsey a anunțat ca operațiunile de cautare și salvare în cazul avionului disparut deasupra Canalului Mânecii au fost suspendate pâna miercuri dimineața, potrivit realitateasportiva.net.

- Rapperul american Chris Brown a fost arestat luni dimineata la Paris, impreuna cu alte doua persoane sub suspiciunea de viol, a declarat marti o sursa din cadrul politiei franceze, citata de Reuters. Informatii legate de arestarea lui Chris Brown au fost publicate initial in revista Closer.…

- Atunci cand a afirmat public faptul ca SRI a transformat Justiția intr-un „camp tactic”, Dumitru Drumbrava s-a gandit, cum era și firesc, conform mentalitații binomului și trinomului, la intreaga verticala a sistemului judecatoresc. Inalta Curte și, in geneal, completurile de 5 judecatori erau doar…

- Dupa ce Romania a terminat pe locul 4 la Campionatul European de Handbal feminin din Franța, "tricolorele" au plecat in vacanța pentru a se relaxa dupa un turneu obositor. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale Romaniei, Cristina Florica, 26 de ani, a plecat in Dubai, acolo unde profita de vremea…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, care urmeaza sa participe la ceremoniile din Franta in vederea marcarii unui secol de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, a readus in discutie cazul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, releva…