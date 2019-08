Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata sechestrata și ucisa de inculpatul Gheorghe Dinca, susține ca are dubii cu privire la osemintele gasite de anchetatori în padurea de lânga Caracal.

- La aproape doua saptamani de la tragedia de la Caracal, anchetatorii au inceput sa sparga gropile betonate din curtea lui Gheorghe Dinca. Amintim ca Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu, fete pe care le luase la ocazie.Citește și: ANM a emis prognoza meteo…

- Apar noi informații in cazul crimelor de la Caracal. Polițiști cautau de ceva timp telefonul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani pe care Gheorghe Dinca susține ca a ucis-o. Acesta a fost gasit astazi intr-un parc din Caracal, la aproximativ 3 kilometri de casa lui Dinca. Cartela SIM a telefonului se…

- Astazi, avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop a luat in calcul și expertizarea cainilor lui Gheorghe Dinca. Acesta ia in calcul și ipoteza potrivit careia Gheorghe Dinca și-ar fi tranșat victimele și ar fi dat cainilor sa manance bucați din cadavrele fetelor.

- In ziua cand s-a aflat despre uciderea Alexandrei Maceșanu, procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu a spus despre Gheorghe Dinca, ”criminalul de la Caracal”, ca este suspect in cazul unei alte dispariții, cea a Luizei Melencu, informeaza libertatea.ro. Publicul a fost, in mod evident, indignat de…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, a fost adus miercuri la Penitenciarul Jilava. Gheorghe Dinca a fost luat, miercuri dimineata, din arestul IPJ Dolj, pentru a fi dus la Spitalul Penitenciar Jilava,…

- Ies la iveala noi informații legate de cazul crimelor din Caracal! Apar noi detalii, dupa ce unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a facut public numarul de telefon de pe care a fost sunata mama victimei.Concret, ies la iveala informații conform carora Gheorghe Dinca ar fi... Citește AICI…

- Marti, 30 iulie, Curtea de Apel Craiova va judeca apelul facut de Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, in privinta arestului preventiv