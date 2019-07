Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații din ancheta crimelor de la Caracal. Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani disparuta saptamana trecuta, a fost sechestrata, cel mai probabil, in plina zi, chiar in fața liceului in care invața. Gheorghe Dinca a fost filmat de o camera de supraveghere din zona coborand de la volanul mașinii…

- Familia Luizei Melencu, despre care individul din Caracal a recunoscut ca a ucis-o, a venit din nou luni la pranz in fața casei barbatului cercetat pentru crima, viol și trafic de persoane, din Caracal. Rudele Luizei au izbucnit din nou in lacrimi, dar au fost indepartate de jandarmi pentru a evita…

- Gheorghe Dinca, ucigasul de la Caracal, a vandut o parte din terenul aferent imobilului de pe strada Craiovei nr. 169, in anul 2017, unei familii din localitate. Este vorba de o suprafata de 699 de metri patrati.

- Criminalul care le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu va ajunge luni din nou in „casa ororilor” din Caracal, unde anchetatorii vor face reconstituirea celor doua crime. Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe cele doua fete, de 15 și 19 ani. In aceste condiții, barbatul…

- Detalii șocante ies la iveala in timp ce criminalul de la Caracal este audiat de catre anchetatori. Avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca a declarat presei ca criminalul a dat informatii despre savarsirea crimelor. Bogdan Alexandru, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, a declarat presei ca…

- Crima la Caracal. Barbatul suspectat in cazul dispartiei fetei din Olt a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de catre Tribunalul Olt, pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, iar avocatul din oficiu care l-a reprezentant in fata instantei spune ca acesta sustine ca este nevinovat,…

- Scafandrii chemați sa caute probe intr-un lac din apropierea casei principalului suspect in cazul de la Caracal s-au retras, urmand sa reia cautarile duminica dimineața, au declarat pentru MEDIAFAX surse locale. Scafandrii au gasit doar resturi animale.Timp de cateva ore, pana la lasarea serii,…

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…