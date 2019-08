Noi informații în cazul Caracal. S-a găsit telefonul Alexandrei Măceșanu Apar noi informații in cazul crimelor de la Caracal. Polițiști cautau de ceva timp telefonul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani pe care Gheorghe Dinca susține ca a ucis-o. Acesta a fost gasit astazi intr-un parc din Caracal, la aproximativ 3 kilometri de casa lui Dinca. Cartela SIM a telefonului se afla in același parc, la o distanța considerabila de dispozitiv. In prezent, au loc parcheziții informatice pentru a vedea ce informații se gasesc in telefonul victimei. Din primele informații, se pare ca suspectul Gheorghe Dinca a indicat locul unde se afla telefonul. Pe de alta parte, o investigație… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

