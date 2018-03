Stiri pe aceeasi tema

- Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a pierdut unul dintre gemeni si trece prin momente delicate. De cand a primit vestea de la medici, nu se mai poate opri din plans. Pericolul nu a trecut. Medicul care ii monitorizeaza sarcina i-a recomandat repaus total, pentru ca al doilea fat sa nu fie afectat. pericol.

- Elena Udrea are probleme cu sarcina. Fostul ministru a pierdut unul dintre gemeni, informeaza romaniatv.net. Fostul ministru al Turismului anunța anterior ca are o sarcina gemelara și ca se afla in Costa Rica pentru tratament. Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a motivat astazi absența Elenei…

- Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului "Gala Bute", iar avocatii sai au anuntat la Instanta suprema ca un medic din Costa Rica i-a recomandat "odihna absoluta" fostului ministru. Instanta suprema a programat pentru termenul de miercuri al procesului audierea a trei martori in dosarul…

- Elena Udrea are probleme cu sarcina. Ea a explicat ce i se intampla la un post de televiziune. In luna februarie a acestui an, Elena Udrea anunța ca este insarcinata și urmeaza sa devina mamica de gemeni baieți . Elena Udrea formeaza un cuplu de ceva vreme cu Andrei Alexandrov, un barbat care este mai…

- Adrian Alexandrov se bucura de perioada in care Elena Udrea este plecata din tara si petrece cat mai mult timp alaturi de prietenii sai. Recent, barbatul a fost surprins intr-un club de fite din Capitala, unde s-a distrat toata noaptea, inconjurat de femei care nu il scapau din priviri, scrie Spynews.ro.…

- Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, unde a avut loc un nou termen din dosarul in care fostul ministru al Turismului este cercetat pentru fapte penale privind finantarea campaniei din 2009, ca Udrea nu se sustrage procedurilor judiciare."Elena…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- Elena Udrea, inculpata in dosarul „Gala Bute”, a declarat ca nu se gandeste la o eventuala condamnare definitiva. „De ce sa ne gandim la un lucru atat de abuziv? Sa ne gandim ca o sa am parte de o...

- Elena Udrea a vorbit intr-o emisiune televizata despre locul in care s-a stabilit in Costa Rica si despre cum evolueaza sarcina sa. "Am facut poze in San Jose in capitala. Acolo stam noi, in San Jose, in Capitala. In acele poze eram in afara orasului. Nu stau cu Alina Bica. Eu stau la hotel acum. In…

- Imagini cu Elena Udrea si Alina Bica, aflate in Costa Rica, au aparut pe retele de socializare. Fotografiile au fost publicate pe pagina de Facebook a lui Narcis Vlad Barbu. Elena Udrea a reacționat dur, dupa apariția acestor imagini. „In lipsa pozelor cu Kovesi la taiatul porcului, protestarii pro…

- Elena Udrea, insarcinata cu gemeni, este, momentan, plecata din țara, preferand sa iși petreaca timpul in Costa Rica, locul in care, cu siguranța, a scapat de bataile de cap pe care i le-ar fi provocat zapada. Cu toate acestea, iubitul divei politicii romanești a ramas aici, in București și... pare…

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov fac pași mari și frumoși impreuna. Sunt de doi ani impreuna, vor deveni parinți anul acesta și se vor și casatori. Iubitul fostei politiciene a vorbit, in exclusivitate pentru Click!, despre cum va fi rolul de tata de gemeni, dar si cand va avea loc nunta. Elena Udrea…

- Vesti bune pentru Traian Basescu! Fiica sa, Elena Basescu va deveni peste cateva luni mama pentru a treia oara, in timp ce fosta lui "protejata", Elena Udrea, va naste in aceeasi perioada gemeni.

- Elena Udrea dezvaluie ca este insarcinata cu gemeni Fostul ministru Elena Udrea a declarat, sambata, ca este in Costa Rica si ca a vizitat-o pe Alina Bica, precizand ca va reveni in Romania dupa ce va finaliza mai multe proceduri medicale, avand o sarcina gemelara. Fostul ministru sustine ca a…

- Elena Udrea s-a intalnit cu Alina Bica in Costa Rica și spune ca fosta șefa a DIICOT nu se simte foarte bine. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, fostul deputat a spus ca ea crede ca fosta șefa a DIICOT se va intoarce in Romania. Udrea a explicat de ce a plecat in Costa Rica și deși a spus ca…

- Aflata in Costa Rica, Elena Udrea a comentat, la Antena 3, scandalul DNA, acuzand ca nimeni nu a reactionat in primele zile dupa aparitia inregistrarilor lui Vlad Cosma, asteptand „reactia americanului“.

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica, acolo unde se afla și Alina Bica, fosta șefa DIICOT, alaturi de soțul sau. Udrea i-a spus, inițial, avocatului sau ca se afla in Grecia, la Atena, unde ar fi internata intr-o clinica. Ulterior, au aparut documentele care dovedesc faptul ca Udrea e in Costa Rica.Dupa…

- "Dupa ce a iesit un rahat cu dezvaluirile despre abuzurile din justitie, dupa Sistemul a dat sah mat, si Kovesi a umilit iar toti marii politicieni si conducatori ai tarii(bravo ei), presa e gata sa mearga pe manipulare si sa faca subiect cu Elena Udrea, ca sa se schimbe tema si sa nu mai vorbessca…

- Intai a fugit Sebastian Ghița. Apoi a fugit Puiu Popoviciu. Apoi a fugit Alina Bica. Apoi a fugit Radu Mazare, dupa ce tovarașii lui, Avraham Morgenstern și Elan Schwartzenberg, deja disparusera din țara. Marko Attila, deputatul ungur, sta la Budapesta, unde DNA nu are jurisdicție. Joi, a plecat din…

- Jurnalistul Sabin Orcan anunța ca Elena Udrea ar fi parasit țara, in pragul unor noi procese penale, iar țara de destinație ar fi Costa Rica. In aceasta țara, cu care Romania nu are acord de extradare, se afla Alina Bica, inculpat cu care activitatea infracționala a Elenie Udrea are multiple interferențe.…

- Elena Udrea a fugit in Costa Rica. Cel putin asta sustin surse apropiate fostului ministru al Turismului. Va reamintim ca in urma o luna si jumatate, fosta sefa DIICOT Alina Bica a disparut din tara. Prietena Elenei Udrea se afla tot in Costa Rica. In octombrie 2017, Instanta Suprema a respins cererea…

