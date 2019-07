Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, banuit ca ar fi ucis și ars doua tinere disparute din județul Olt, a fost reținut sambata dimineața pentru 24 de ore, relateaza Mediafax. „Gheorghe Dinca a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, urmand…

- O serie de telefoane misterioase primite de parinții Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, dupa ce au fost rapite, ii preocupa pe anchetatori. In ambele cazuri, familiile au fost apelate de necunoscuți care au incercat sa induca piste false, anunțand ca adolescentele au plecat din țara.…

- In cursul noptii, dosarul penal privind cauza din Caracal a fost preluat de DIICOT, iar, la ora transmiterii stirii, principalul suspect- Gheorghe Dinca- de 57 de ani, este audiat la Craiova. DIICOT Craiova are in lucru si dosarul in care se cerceteaza si disparitia Luizei Mihaela Melencu. Fata a fost…

- Alexandra Maceșanu (15 ani) și Mihaela „Lulu” Melencu (19 ani) au disparut dupa ce au luat o mașina de ocazie. Criminalul lor se pare ca este Gheorghe Dinca, un barbat din Caracal, in casa caruia au fost gasite resturi umane, dar și obiecte care le-ar fi aparținut fetelor. Poliția a intervenit tardiv,…

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.

- De aproape 10 ore, polițiștii se afla la casa presupusului criminal in serie din Caracal. Gheorghe Dinca se afla in continuare in casa, incatușat și inconjurat de anchetatori. La porți sunt sute de oameni, revoltați și șocați, care il așteapta pe barbat pentru un linșaj public.

- Un șofer de ocazie. Un mecanic. Un om izolat, despre care vecinii spun ca nu prea vorbea cu nimeni. Gheorghe Dinca este suspectat ca a ucis cel puțin doua tinere, care au disparut fara urma dupa ce au fost luate de mașina lui, la ocazie.

- Vecinii și cunoștințele lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal banuit ca le-ar fi rapit și ucis pe cele doua fete disparute din Olt, fac marturii șocante. Oamenii vorbesc despre un om dubios, care avea o pasiune pentru filme de groaza și care ținea in curtea casei foarte mulți caini.