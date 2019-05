Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a aparitiei, astazi, pe site-urile unor institutii mass-media a unor copii din materialele dosarului penal pornit pentru dublul viol si tentativa de omor a unei minore in centrul capitalei, Procuratura s-a autosesizat si a dispus initierea unei cauze penale pe faptul

- Cu doua luni in urma, Betty Salam si sotul ei isi botezau baietelul si se bucurau de o petrecere de zile mari. Iar acum… Fiica si ginerele ”Regelui manelelor” sunt acuzati ca s-ar fi sustras de la plata mega-botezului organizat la Palatul Stirbey din Capitala! In luna martie a acestui an, Betty Salam…

- Un baietel de doi ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, dupa ce pe terenul de joaca destinat copiiilor a fost turnat acid. Copilul a început sa urle de durere imediat dupa ce s-a urcat pe un tobogan la locul de joaca. El a fost dus la spital cu arsuri de gradul I…

- Florin Piersic locuieste intr-o casuta din Cluj-Napoca si primeste o pensie lunara de doar 2.000 de lei, scrie Click!. Totusi, actorul mai detine un alt imobil si o casa de vacanta in judetul Cluj. De asemenea, Florin Piersic mai detine si o vila in Bucuresti, conform informatiilor aparute in presa.…

- Circulația rutiera pe teritoriul Ungariei va fi restricționata in fiecare saptamana, de sambata, incepand cu ora 23:00 (ora Romaniei) și pana duminica, la ora 23:00 (ora Romaniei), pentru autovehiculele cu masa maxima totala autorizata mai mare de 7,5 tone, potrivit unui comunicat al Companiei Naționale…

- Fara îndoiala, Chișinaul este un oraș periculos în multe privințe. Acest lucru îl cunosc locuitorii și oaspeții Capitalei. Nu este vorba doar de hoții de buzunare, care opereaza cu impertinența în strada și în transportul public. De gropile de pe drumuri în care…

- Un copil de 7 ani cu arsuri de gradul II-III pe aproximativ 22% din suprafata corpului a fost transportat la o clinica din Iasi, luni 18 februarie. Apelul pentru interventia celor de la Serviciul de Ambulanta Judetean Neamt a fost efectuat in jurul orei 13.10, baietelul fiind transportat mai intii la…