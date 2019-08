Noi informații despre accidentul mortal produs în Bârsana In cursul zilei de miercuri, 28 august, in Barsana s-a produs o tragedie. Un tanar de 26 de ani a pierdut controlul motocicletei, s-a rasturnat și s-a ales cu rani foarte grave. La doar doua ore, din cauza leziunilor suferite, a decedat. ACTUALIZARE Polițiștii care au intervenit la accidentul mortal produs azi pe D.J.185, pe […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

