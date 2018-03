Stiri pe aceeasi tema

- Echipa franceza Olympique Lyon va beneficia de sustinerea a sapte suporteri la meciul cu TSKA Moscova, care se va disputa astazi, de la ora 20.00, in prima mansa a optimilor Ligii Europa. Cotidianul Le Progres a precizat ca cinci dintre fani au facut deplasarea in Rusia cu avionul echipei franceze,…

- Moscova se confrunta cu cea mai puternica furtuna de zapada din ultimii 68 de ani. Ninsorile abundente au inceput de noaptea trecuta si vor tine pina miine, potrivit meteorologilor. Autoritatile avertizeaza cetatenii sa fie atenti intrucit de pe streșinile cladirilor poate cadea zapada in orice moment.…

- Tabara a fost instalata anul trecut de suporterii liderului opozitiei, Mihail Saakashvili, caruia i s-a retras cetatenia ucrainiana. Saakashvili, fost presedinte al Georgiei, a fost deportat in Polonia luna trecuta. Majoritatea suporterilor lui Saakashvili au parasit tabara dupa deportarea…

- Cel putin zece persoane au fost ranite, iar alte zeci au fost retinute in urma confruntarilor produse sambata, la Kiev, intre fortele de ordine si manifestanti ai opozitiei care il sustin pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, relateaza agentiile Interfax, Reuters si Associated Press.

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti. Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- Ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti antifascisti s-au soldat joi seara cu cel putin trei raniti la Torino (nord-est), un nou episod al tensiunilor crescande ce marcheaza campania...

- Formatia Lazio Roma, care a eliminat FCSB din 16-imile Ligii Europa si la care evolueaza fundasul Stefan Radu, va evolua, primul meci pe teren propriu, cu formatia ucraineana Dinamo Kiev, in optimile de finala ale competitiei, s-a stabilit, vineri, la tragerea la sorti de la Nyon.Citește și:…

- Meciuri spectaculoase in etapa a 23-a a Euroligii de Baschet! In partida dintre TSKA Moscova si Baskonia Vitoria-Gasteiz jucatorii celor doua au oferit publicului mai multe faze exceptionale. Andrei Vorontevici de la gruparea rusa a reusit un slam-dunk superb in primul sfert.

- Un politist spaniol a murit din cauza unui atac de cord, joi seara, dupa violentele petrecute la Bilbao, intre fortele de ordine si suporterii echipei ruse de fotbal Spartak Moscova, care a intalnit formatia locala Athletic, in Europa League, relateaza agentiile internationale de presa. …

- Fotbalistul Stelei, Florinel Coman a declarat, joi seara, ca Lazio Roma nu a dat nicio sansa formatiei bucurestene, care paraseste Liga Europa cu un scor rusinos. "O echipa mare, nu ne-a dat nicio sansa. Am pierdut calificarea, dar asta este, mergem inainte in campionat. Am venit increzatori dar…

- LAZIO-FCSB// TSKA Moscova s-a calificat în optimile de finala ale Ligii Europa, dupa ce a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa sârba Steaua Rosie Belgrad, în cea de-a doua mansa a

- Portarul echipei Lazio Roma, Thomas Strakosha, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca el si colegii sai vor trebui sa fie concentrati la partida retur cu Steaua si sa dea totul pentru a obtine calificarea in optimile de finala ale Ligii Europa.“Sunt linistit, cum e toata echipa.…

- Ministerul rus de Externe a declarat ca, in recenta batalie din provincia siriana Deir al-Zor intre forțele pro-guvernamentale sprijinite de Rusia și forțele conduse de Statele Unite, au fost raniți „cateva zeci” de cetațeni ruși și ai altor foste republici sovietice. In declarația Ministerului de Externe…

- Slovenul Slavko Vincic arbitreaza meciul Lazio - FCSB din Liga Europa, care va avea loc, joi, de la ora 20.00, in mansa retur a 16-imilor Ligii Europa.Vincic va fi ajutat de Tomaz Klancnik si Andraz Kovacic, anunța News.ro. Asistenti aditionali vor fi Rade Obrenovic si Roberto Ponis,…

- Insarcinatul cu afaceri al Ucrainei la Moscova a fost convocat luni de Ministerul de Externe rus dupa o serie de incidente la Kiev, unde manifestanti nationalisti au aruncat cu pietre asupra unor cladiri in care se afla sedii ale unor societati ruse, relateaza AFP. Diplomatia rusa a anuntat intr-un…

- Sporting Lisabona a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 3-1, echipa Astana, in prima mansa a 16-imilor de finala ale Ligii Europa. Golurile invingatorilor au fost marcate de Bruno Fernandes ’48 (penalti), Gelson Martins ’50 si Doumbia ’56.Pentru Astana a inscris Tomasov, in minutul 7.…

- Oferta fotbalistica de astazi se cam limiteaza la evenimentele propuse de prima faza eliminatorie a anului, in Liga Europa. Vorbim de 16 confruntari atractive la prima vedere. Atentie, insa, la sumele pariate astazi, pentru ca, asa cum stim, Liga Europa este in primul rand o competitie a marilor surprize.

- Marți seara s-a disputat primul meci din manșa intai a fazei 16-imilor de finala ale Ligii Europa. Pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad (35.642 spectatori), Steaua Roșie nu a reușit decat un egal, scor 0-0, in fața gruparii ȚSKA Moscova ...

- Forțele americane au ucis zeci de luptatori mercenari ruși saptamâna trecuta, în ceea ce se contureaza a fi cea mai sângeroasa confruntare dintre cele mari puteri internaționale din Razboiul Rece și pâna acum.

- Angajatii grupei specializate in combaterea jafurilor a IP Ciocana au retinut un individ in varsta de 29 de ani, originar din Transnistria, fiind banuit in comiterea mai multor jafuri stradale pe timp de noapte.

- Programul meciurilor din faza 16-imilor de finala, prima manșa: – marți, 13 februarie – ora 19.00: Steaua Roșie Belgrad – ȚSKA Moscova; – joi, 15 februarie – ora 18.00: FC Astana – Sporting, ora 20.00: Dortmund – Atalanta, Ludogorets – ...

- Polițiștii locali, jandarmii și cadre ale Secției 2 au vizitat, in weekend, mai multe cluburi din oraș, pentru verificarea modului in care reprezentanții... The post Forțele de ordine au facut ravagii prin cluburile din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Peste viu fara acte de provenienta! Asta au gasit in adiacentul Pietei Centrale ofiterii de investigare a fraudelor economice ai sectorului Centru din cadrul Directiei de politie a mun. Chisinau. La fața locului forțele de ordine au constatat ca un grup de persoane, avind o ințelegere prealabila, au…

- In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de membri ai Forza Nuova s-au adunat si au incercat sa forteze cordonul de politisti, dotati cu bastoane si scuturi, care i-au respins.Circa 20 de manifestanti au fost retinuti si dusi la prefectura politiei, in timp ce unul, cu fata plina…

- Politia italiana a anuntat ca a oprit un protest la Roma impotriva presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, dupa confruntari cu manifestantii, relateaza agentia DPA. ''Ca urmare a asaltului protestatarilor impotriva fortelor de politie (...), demonstratia este considerata ca fiind oprita'', a indicat…

- Fanii radicali mascați au asediat forțele de ordine cu torțe, petarde, scaune rupte din tribune, bare de fier și bate de lemn. Niciun șoc Oly - AEK fara incidente. De-abia se incheiase confruntarea de pe "Karaiskakis", caștigata surprinzator de galben-negri, care marcasera doua goluri in final (87 și…

- Pe lista B se afla Armini, Cirillo, Miceli, Petricca, Rezzi si Spurio.Formatia FCSB va intalni echipa Lazio, in 16-imile Ligii Europa, pe teren propriu, la 15 februarie, returul urmand sa se dispute la Roma, in 22 februarie.

- "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante si nu simt nevoia de a folosi abuziv fortele de ordine pentru a impiedica manifestatii pasnice si pentru a-i aresta pe adversarii lor politici", a comentat Nauert, la o zi dupa ce fortele de ordine de la Moscova…

- Statele Unite sunt "bulversate de eforturile autoritatilor ruse de a reprima opozitia politica", a declarat luni agentiei France Presse purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. "Conducatorii politici care au incredere in ei insisi nu se tem de vocile discordante…

- Presedintele Yemenului a ordonat duminica tuturor unitatilor sale militare "sa inceteze imediat focul" dupa luptele sangeroase care au izbucnit cu fortele separatiste in Aden, mare oras din sudul acestei tari scena a unui indelungat razboi, informeaza AFP si Reuters. La ordinul presedintelui…

- Moscova isi consolideaza capacitatile de aparare in zona arctica, intensifica activitatile de exploatare a resurselor in aceasta regiune si se pregateste sa exploreze un nou traseu de navigatie in largul coastei sale nordice.

- Iata ce spune fostul premier: "Datorita conditiilor meteo (poate ca au fost si alte motive), numarul celor care au participat la manifestatiile de sambata a fost semnificativ mai mic. De aceea, unele televiziuni de stiri, poate pregatite in week end pentru aceste evenimente, aveau nevoie de…

- Ciocniri intre protestatari si fortele de ordine, in fata Parlamentului de la Atena. In acel moment, inauntru, noile masuri de austeritate erau supuse votului. Protestatarii au incercat sa se apropie de cladire, dar jandarmii le-au blocat accesul. Manifestantii au aruncat cu fumigene si vopsea rosie,…

- Junior Morais este optimist: ”Cu Lazio, avem șanse. Se va juca de la egal la egal” FCSB va intalni pe Lazio Roma in ”16”-imile de finala din Liga Europa, intr-o dubla ce se va disputa pe 15 februerie, la București, respectiv pe 22 februarie, la Roma. Fundașul brazilian de la FCSB Junior Morais crede…

- Lazio Roma, adversara Stelei in Liga Europa, a anuntat, luni, ca l-a achizitionat pe internationalul uruguayan Martin Caceres. Caceres, care a jucat ultima data la Hellas Verona, a semnat un contract pe un an, cu optiune de prelungire.Steaua va intalni echipa Lazio, in 16-imile Ligii Europa,…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…

- Demonstratiile in Teheran si in alte orase din tara au continuat dupa ce un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva coruptiei si a conditiilor de trai. Autoritatile iraniene dau vina pe anti-revolutionari si pe agentii puterilor straine pentru izbucnirea acestor…

- Perioada dintre sfarsitul lunii decembrie 2017 si inceputul lunii ianuarie 2018 este caracterizata de o multitudine de activitati derulate in spatiul public premergator si pe timpul sarbatorilor traditionale, de referinta fiind manifestarile traditionale de Anul Nou la care participa un numar important…

- Explozia unei bombe artizanale intr-un dulap de bagaje, intr-un supermarket, in al doilea cel mai important oras din Rusia, s-a soldat cu 14 raniti, dintre care 13 au fost spitalizati miercuri seara, cu patru zile inainte de Revelion si Anul Nou. Anchetatorii au deschis o procedura privind o "tentativa…

- Un barbat neidentificat a tras focuri de arma intr-o fabrica de bomboane si s-a baricadat intr-o fabrica din sud-estul capitalei ruse, Moscova. Presa rusa scrie ca o persoana si-a pierdut viata, patru ar fi ranite si mai multe ar fi ostatice.

- Un barbat, care nu a fost inca identificat, a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie, in sudul Moscovei, anunta ministrul Afacerilor Interne al Rusiei. In urma atacului armat, cel putin o persoana a fost omorata, iar trei au fost ranite. Fortele de ordine incearca acum sa negocieze cu…

- Forțele de ordine incearca acum sa negocieze cu atacatorul. „Conflictul a avut loc intre doua companii in urma unei dispute legata de o proprietate. Unul dintre participanți l-a ranit pe celalalt. Victima a murit. Polițiștii iau masuri pentru a-l reține pe suspect”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Protestatarii au plecat din Piața Victoriei spre Palatul Parlamentului și au aparut primele incidente cu jandarmii! Forțele de ordine s-au opus, inițial. Sute de oameni sunt in centrul orașelor Iași, Brașov, Bacau și Cluj Napoca, la aceasta ora.știre in curs de actualizare

- Evenimentele sangeroase de acum 28 de ani, Revolutia din Decembrie 1989, au provocat decesul a 23 de persoane din Alba, iar altele 111 au fost ranite. Presa vremii a surprins evenimentele si a relatat despre ”teroristii” care trageau cu armele prin oras.

- Scandal imens intre protestatari si jandarmi. Fortele de ordine au blocat marsul oamenilor catre Palatul Parlamentului. S-a produs o busculada dupa ce jandarmii au blocat doua bulevarde din centrul Bucurestiului si cei 5000 de oameni nu pot ajunge nici la Ministerul Justitiei, dar nici la Palatul…