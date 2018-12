Stiri pe aceeasi tema

- Spre deosebire de cele din weekendurile trecute, manifestațiile din ajun de Craciun se vor concentra mai mult pe provincie decat pe capitala Paris, relateaza agentia EFE. Cu numai cateva zile inaintea Craciunului, manifestantii au anuntat pe Facebook numeroase actiuni, in contextul in care diminuarea…

- „Actul patru”, nume sub care au avut loc sambata manifestatiile organizate de „vestele galbene” in Franta, a insemnat si un numar record de persoane retinute de fortele de ordine, la fel si in ceea ce ii priveste pe cei care au fost plasati in custodia politiei. Filiale de banci, magazine, statii de…

- Tensiunea era in crestere sambata in apropiere de Champs Elyseacute;es, la Paris, unde fortele de ordine au lansat primele gaze lacrimogene impotriva manifestantilor din miscarea 39;vestelor galbene 39;, adunati cu miile sa protesteze, cerand demisia lui Macron, relateaza AFP citat de Agerpres.roIn…

- Protestatarii au incercat sa rupa cordonul de securitate format de polițiști pe Champ Elysee in Paris. Forțele de ordine au raspuns imediat cu gaze lacrimogene. De asemenea, pe rețelele de socializare s-au dat indemnuri la proteste violente.Pentru a preintampina astfel de proteste violente…

- Scurte incidente s-au inregistrat in dimineata zilei de sambata la Paris pe bulevardul Champs-Elysee, unde "vestele galbene" s-au reunit pentru a treia zi de actiune nationala, relateaza jurnalisti ai AFP, conform agerpres.ro. In jurul orelor locale 09:00, manifestanti au incercat sa forteze…

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa numitele 39; 39;veste galbene 39; 39;, care incercau sa se apropie de Palatul Elyseacute;e, sediul Presedintiei,…

- Politistii francezi au folosit gaze lacrimogene si tunuri cu apa in Paris pentru a dispersa protestatarii care isi manifesta dezacordul fata de scumpirea carburantilor, in a doua saptamana de manifestatii, relateaza Le Figaro.