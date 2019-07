Stiri pe aceeasi tema

- În zona montana înalta este iarna grea în luna lui Cuptor. A nins viscolit În Bucegi, pe Vârful Omu, iar la Bâlea Lac ninsoarea a fost însoțita de tunete și fulgere. Iata!

- Ziarul Unirea NINSOAREA din mijlocul verii. Unde au scazut temperaturile atat de mult incat a inceput sa ninga Fenomen meteo deosebit azi noapte pe cel mai inalt varf montan din Borșa. Zapada s-a așternut pe Varful Pietrosu Rodnei, in județul Maramureș, la o altitudine de peste 2.300 de metri, ca urmare…

- Desi data din calendar arata ca ne aflam in mijlocul verii, temperaturile inregistrate la Borsa ne contrazic. In orasul de la Poalele Pietrosului Rodnei a nins in cursul noptii de marti, 9 iulie, spre miercuri. Anuntul a fost facut pe Facebook de primarul localitatii, Ion Sorin Timis.

- In plina vara, a nins. Temperaturile scazute din noaptea de marti spre miercuri si vremea in continua schimbare au dus la aparitia ninsorii in Muntii Rodnei. "Noaptea trecuta (marti spre miercuri, n.r.) a fost destul de rece, chiar foarte rece pentru luna iulie, dimineata la ora 7,00, in Borsa se inregistrau…

- Iarna autentica pe Transalpina si in statiunea montana Ranca, din judetul Gorj, la inceputul lunii mari. Ninge de azi-noapte, iar temperatura inregistrata in aceasta dimineata era de zero grade Celsius.

- A nins in mijlocul primaverii la Ranca. Drumarii au imprastiat material antiderapant. "A nins. Am actionat cu doua utilaje, cu material antiderapant. Drumul acum este negru, pentru ca am actionat. Pe unde mai ninge mai este zapada, de 1-2 centimetri. Ninge usor. Stratul nou de zapada in decor este de…